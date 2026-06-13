Kranväxlarchaufför
Bärgarn i Linköping AB / Fordonsförarjobb / Linköping Visa alla fordonsförarjobb i Linköping
2026-06-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bärgarn i Linköping AB i Linköping
🚛 Är du vår nya kranväxlarchaufför? 🚛
Nu finns möjligheten att ta plats bakom ratten på vår Scania utrustad med 34 tm kran och maskinsläp.
Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Ena stunden levererar du maskiner eller flak till kund, nästa utför du kranlyft eller transporterar gods till byggarbetsplatser, företag och privatpersoner.
Vi söker dig som:
✅ Har CE-körkort
✅ Har giltigt YKB
✅ Är ansvarstagande och noggrann
✅ Har god servicekänsla och ett professionellt kundbemötande
✅ Kan arbeta självständigt och ta egna initiativ
✅ Är flexibel när arbetsdagen inte alltid blir som planerat
Meriterande:
⭐ Erfarenhet av kranbil, lastväxlare eller maskintransporter
⭐ Krankort över 18 tm
Saknar du erfarenhet men har rätt inställning och vilja att lära dig? Tveka inte att söka ändå.Publiceringsdatum2026-06-13Om tjänsten
• Heltid
• Främst dagtid
• Övertid och arbete på obekväma tider förekommer
• Utgångspunkt från Linköping
Vi erbjuder
✔ Modern och välutrustad bil
✔ Omväxlande arbetsdagar
✔ Trygg anställning
✔ Bra arbetsmiljö
✔ Trevliga kollegor och god sammanhållning
Vi lägger stor vikt vid personlighet, ansvarskänsla och viljan att göra ett bra jobb. Rätt person är viktigare än ett långt CV.
✔ Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse utifrån erfarenhet och kompetensSå ansöker du
📧 kontor@bargarnlinkoping.com
Märk mejlet med: "Kranväxlarchaufför"Kontaktperson för detta jobb
Patrik Moberg
Dela gärna vidare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13
E-post: Kontor@bargarnlinkoping.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kranväxlarchaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bärgarn i Linköping AB
(org.nr 559259-4989)
Idögatan 6 (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962422