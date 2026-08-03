Kranförare till verksamhet i Rosersberg

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2026-08-03


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Kranförare till verksamhet i Rosersberg
Vi söker nu en erfaren och ansvarsfull kranförare till vår verksamhet i Rosersberg. Här erbjuds du ett omväxlande arbete där du får arbeta med moderna fordon, tydliga uppdrag och ett sammansvetsat team som värdesätter säkerhet, kvalitet och yrkesstolthet.
Hos oss blir du en viktig del av den dagliga driften och arbetar nära både transportledning och kunder. Rollen passar dig som trivs med ansvar, är lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande ute på arbetsplatser.
Om rollen
Som kranförare ansvarar du för säkra och effektiva lyft i samband med transporter och leveranser. Arbetet sker främst inom Storstockholm med utgångspunkt från Rosersberg och innefattar både självständigt arbete och samarbete med kollegor och kunder.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Dina arbetsuppgifter
Köra lastbil utrustad med kran
Utföra lyft, lastning och lossning enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Leverera gods till byggarbetsplatser, företag och terminaler
Daglig tillsyn och enklare skötsel av fordon och kranutrustning
Dokumentation och dialog med transportledning och kund
Säkerställa ordning, kvalitet och service i varje uppdrag

Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Trivs med kundkontakt och representerar företaget på ett professionellt sätt
Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
Är flexibel och lösningsorienterad i en varierad vardag

Kvalifikationer
C- eller CE-körkort
Giltigt YKB
Förarkort
Kranförarutbildning (lastbilskran)
God förståelse för säkerhetsrutiner vid lyft

Meriterande
Erfarenhet av kranbil inom bygg- eller anläggningstransporter
Truckkort
Lokalkännedom i Stockholmsområdet

Vi erbjuder
Trygg anställning enligt gällande kollektivavtal
Välskötta och moderna fordon
Tydlig planering och närvarande arbetsledning
En arbetsplats med fokus på säkerhet, respekt och arbetsglädje

Låter detta som rätt nästa steg för dig?Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta)
112 33  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Kraftsam R&B

Kontakt
Rekrytering
Amir Stein
amir@kraftsam.se
0707770288

Jobbnummer
10018748

Prenumerera på jobb från Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB: