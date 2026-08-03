Kranförare till verksamhet i Rosersberg
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Kranförare till verksamhet i Rosersberg
Vi söker nu en erfaren och ansvarsfull kranförare till vår verksamhet i Rosersberg. Här erbjuds du ett omväxlande arbete där du får arbeta med moderna fordon, tydliga uppdrag och ett sammansvetsat team som värdesätter säkerhet, kvalitet och yrkesstolthet.
Hos oss blir du en viktig del av den dagliga driften och arbetar nära både transportledning och kunder. Rollen passar dig som trivs med ansvar, är lösningsorienterad och har ett professionellt bemötande ute på arbetsplatser.
Om rollen
Som kranförare ansvarar du för säkra och effektiva lyft i samband med transporter och leveranser. Arbetet sker främst inom Storstockholm med utgångspunkt från Rosersberg och innefattar både självständigt arbete och samarbete med kollegor och kunder.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Köra lastbil utrustad med kran
Utföra lyft, lastning och lossning enligt gällande säkerhetsföreskrifter
Leverera gods till byggarbetsplatser, företag och terminaler
Daglig tillsyn och enklare skötsel av fordon och kranutrustning
Dokumentation och dialog med transportledning och kund
Säkerställa ordning, kvalitet och service i varje uppdrag
Vi söker dig som
Är noggrann, ansvarstagande och säkerhetsmedveten
Trivs med kundkontakt och representerar företaget på ett professionellt sätt
Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
Är flexibel och lösningsorienterad i en varierad vardagKvalifikationer
C- eller CE-körkort
Giltigt YKB
Förarkort
Kranförarutbildning (lastbilskran)
God förståelse för säkerhetsrutiner vid lyft
Meriterande
Erfarenhet av kranbil inom bygg- eller anläggningstransporter
Truckkort
Lokalkännedom i Stockholmsområdet
Vi erbjuder
Trygg anställning enligt gällande kollektivavtal
Välskötta och moderna fordon
Tydlig planering och närvarande arbetsledning
En arbetsplats med fokus på säkerhet, respekt och arbetsglädje
Låter detta som rätt nästa steg för dig?Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
)
112 33 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018748