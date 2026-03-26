Kranbilsförare med CE kort
2026-03-26
Vi söker en ny kollega till HALI AB
Vi erbjuder dig ett roligt, fritt men ansvarsfullt arbete, där du får känna att du verkligen bidrar och gör nytta för våra kunder. Om företaget
HALI AB är ett företag där vi värdesätter vår team känsla.
Vi söker chaufförer med start så fort vi hittar rätt kollega.
Kranbils chaufför (Alfta och Iggesund)
Vårt uppdrag i detta fall består i att samla in papper och plast på återvinningsstationerna runt om i Hälsingland så att de kan återvinnas. Du utgår från Alfta eller Iggesund och kör en lastbil med kran och släp.
Ett annat uppdrag vi har är montering , hos kund med kran eller andra lyft
För denna tjänst krävs det att du har CE-körkort och krankort. Kran utbildning kan eventuellt anordnas internt.
Tjänsten kräver
CE-körkort
YKB
Digitalt färdskrivarkort
Som person är det viktigt att du har förmågan att arbeta självständigt. Du tycker om att samarbeta och du bidrar till ett gott arbetsklimat tillsammans med transportledning och dina kollegor. Eftersom arbetet innebär att du är vårt ansikte utåt i mötet med våra kunder behöver du ha en gedigen känsla för service med stort lösningsfokus för att lösa de problem som våra kunder har. Vi ser också att det är viktigt att du har ett gott säkerhets tänk då du hanterar tunga behållare i offentlig miljö.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom branschen men vi lägger stor vikt vid att du är rätt person med god arbetsmoral, en vilja att lära dig och förmågan att anpassa dig när det uppstår nya situationer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: johan@hali.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kranbilsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hali AB
(org.nr 556290-7385)
Runemovägen 21 (visa karta
)
822 92 ALFTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9821445