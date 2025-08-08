Kranbilsförare
2025-08-08
I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät - här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!

Arbetsuppgifter
Som kranförare hos oss ingår du i ett team med 13 kollegor. Du kommer tillsammans med kollegor utveckla vårt åkeri för att nå uppsatta mål. Enheten utgår från Kommunverkstaden, Verkstadsvägen 4, som är belägen i Hasslum.
Vi tillhandahåller transporter med egen fordonspark inom Anläggning och Distribution. Du kommer i huvudsak arbeta med vår kranbil för våra kunder. Har du rätt inställning så finns stora utvecklingsmöjligheter. Krankörningen är väldigt varierande och du kommer få ta mycket eget ansvar. Våra arbetstider är oftast dagtid och vinterberedskap ingår.Kvalifikationer
Vi söker en ansvarskännande och självständig medarbetare som har en naturlig känsla för service. Flexibilitet krävs då arbetet kan förändras med kort varsel. Du kan även vara behjälplig ute i våra lag vilket kräver god fysik.
Om du värdesätter ett gott samarbete och har en strävan att bidra till arbetsgruppens positiva stämning och prestation, då har du goda förutsättningar att trivas med oss som dina kollegor.
För att kvalificera sig till denna tjänst behöver du ha B- och CE-körkort, krankort över 18 ton/M, YKB och digitalt förarkort är också ett krav. Det är meriterande om du även har ADR styckegods, förarbevis för lastmaskin (godsmottagning och entreprenad), och förarbevis för truck.
Då vinterberedskap ingår i tjänsten, ser vi tidigare erfarenhet av detta som plus.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Skövde kommun, Serviceavdelningen

Kontakt
Gruppchef transportgruppen
Nicklas Pettersson nicklas.pettersson@skovde.se +46500498899
