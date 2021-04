Kranbilsförare - Bylund & Kokk Transport AB - Fordonsförarjobb i Vallentuna

Prenumerera på nya jobb hos Bylund & Kokk Transport AB

Bylund & Kokk Transport AB / Fordonsförarjobb / Vallentuna2021-04-072021-04-07Dina arbetsuppgifter som chaufför kommer innebära att du kommer att leverera och hämta brädgårdsmaterial, förbrukningsmaterial och annat tillbehör till och från arbetsplatser och privatpersoner. Efter avstämning med transportledare kommer du att påbörja din rutt.Du ska vara positiv, stresstålig, flexibel, serviceinriktad samt vara i fysisk god form för lastning och lossning, bosatt på Södra sidan av Stockholm. Som chaufför representerar du företaget och är vårat ansikte ut mot kund.Skallkrav:C-KörkortYKBErfarenhet av utkörning/upphämtningSvenska i tal och skriftEngelska i talMeriterande:Erfarenhet inom byggsektornADRArbete på vägKrankortCE KortPlaceringsort:Södra StockholmAnställningsform:Provanställning som vid förlängning övergår till heltidsanställningLön: Enligt överenskommelseBylund & Kokk Transport AB är ett väletablerat företag. Tillsammans har vi en väldigt lång erfarenhet och bred kompetens inom transport, logistik och byggsektorn.Bylund & Kokk Transport finns till hands för att hjälpa och underlätta vardagen för våra kunder. Vi transporterar all typ av material inom byggsektorn till företag och privatpersoner samtidigt som vi får möjligheten att ge jobb till människor. Vi är specialister på att leverera och hitta lösningar.Vi skall aktivt verka för ökad trafiksäkerhet samt förebygga föroreningar från vår verksamhet med fokus på de luftemissioner som våra fordon förorsakar. Vår ambition är att utifrån företagets resurser använda bästa möjliga teknik och vid varje tillfälle följa tillämpliga lagar, förordningar och kundkrav.Vår viktigaste resurs, personalen, skall ha en god arbetsmiljö och uppleva sitt arbete som meningsfullt, positivt och stimulerande. Arbetsklimatet ska präglas av respekt för olikheter och kränkande särbehandling får inte förekomma.Som anställd på Bylund & Kokk Transport kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, förmåner etc.Som anställd får du alltid en personalansvarig/trafikledare som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden.Övrig informationStart: OmgåendeHar du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla påOm du känner att du skulle passa in rekommenderar vi att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.Välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-07Bylund & Kokk Transport ABOkvistavägen 2318640 Vallentuna5675950