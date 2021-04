Kranbilsförare - Karlskrona - Känner du igen dig i driven, intre - Consultify AB - Fordonsförarjobb i Karlskrona

Consultify AB / Fordonsförarjobb / Karlskrona2021-04-06Om FöretagetEtt mindre företag som har bra sammanhållning, där man förlitar sig på varandra.Nu har det varit högt tryck på det anställda och man känner att det finns rum för en nyanställning. I företaget finns gemensamt 30 års erfarenhet som man gärna delar för att tillgodo se kunder och kollegor.Företaget lyfter byggvaror, stomresningar, båtar, bodar m.m. Dem kan även förse kranarna med personkorg.Annars olika transporter, kranar, maskintransport, båttransport, BCO-transport, hustransport, kranbilar, kranlyft, specialtransport.Senaste investeringen för företaget är två nya kranar.2021-04-06Det här jobbar företaget bl. a. med: lyft av byggvaror, stomresningar, båtar, bodar m.m. Men även kan detta ingå i dina arbetsuppgifter :transporter, maskintransport, båttransport, BCO-transport, hustransport, kranbilar, kranlyft, specialtransport. Men det som framför allt saknas nu i teamet är framförande och körning av deras lastbilsmonteradkran. I tillägg så kan körning av vanlig lastbil och att hjälpa till på marken när det behövs förkomma.Personliga EgenskaperMed en säker hand på ratten så låter du din trygghet råda över medtrafikanter och dem kunder företaget jobbar med. Du har en god vana av körningar sedan tidigare med kranbil. Du är mån om att komma i tid och har en god hand med kunderna. Du har god fysik och klarar av tunga lyft med kroppen. Företaget ser att du som söker är en glad, social och driven individ.CE-kortYKBArbete på väg 1-2Behörighet för lastbilsmonteradkranGod svenska i tal och skriftMeriterADRArbete på väg 1-2Längre erfarenhet från lastbilsmonteradkranbilskörning men även närliggande lastbilsbrasherVaraktighetHeltid och tillsvidareDå urval kommer ske löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.Välkommen med din ansökan!Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår annons eller hemsida.)Consultify är företaget för unga talanger som vill komma direkt in på ett företag. Där får du visa vad du går för mitt i hetluften, istället för att bli ett namn på ett cv som bara hamnar på hög. Vi är ett service- och personalförmedlingsföretag som brinner för att få ut ungdomar i givande och stimulerande jobbmöjligheter, bygga på cv:et, knyta kontakter och till slut få en fast anställning. Vi har huvudkontoret i Kalmar men finns även i Växjö, Karlskrona, Halmstad och Kristianstad.Consultify är företaget som skapar riktiga jobb för Sveriges unga talanger!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23Consultify AB5673563