Kranbilschaufför till 96 tons kran

Fredrik Karlsson Alltjänst AB / Fordonsförarjobb / Enköping
2025-09-24


Visa alla fordonsförarjobb i Enköping, Knivsta, Håbo, Strängnäs, Västerås eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fredrik Karlsson Alltjänst AB i Enköping

Vi jobbar med att montera industrifastigheter. I arbetet som kranförare ingår transport av eget material och kraning av väggblock. Transporter åt övriga kunder förekommer också. Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande, självgående, van att ta i, noggrann. Du ska ha erfarenhet av att köra kranbil sen tidigare och givetvis inneha krankort. YKB och CE-kort krävs. Lastning och lossning av material och montering av industrifastigheter förekommer också.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24
E-post: johanna.fkalltjanst@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fredrik Karlsson Alltjänst AB (org.nr 556527-6531)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Karlsson Alltjänst AB, Fredrik

Jobbnummer
9523800

Prenumerera på jobb från Fredrik Karlsson Alltjänst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fredrik Karlsson Alltjänst AB: