Kranbilschaufför till 96 tons kran
2025-09-24
Vi jobbar med att montera industrifastigheter. I arbetet som kranförare ingår transport av eget material och kraning av väggblock. Transporter åt övriga kunder förekommer också. Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande, självgående, van att ta i, noggrann. Du ska ha erfarenhet av att köra kranbil sen tidigare och givetvis inneha krankort. YKB och CE-kort krävs. Lastning och lossning av material och montering av industrifastigheter förekommer också. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24
