Kranbilschaufför anläggning
Topent AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2025-12-10
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
, Sollentuna
, Ekerö
eller i hela Sverige
Kranbilschaufför inom anläggning sökes - Stockholm
Är du en skicklig kranbilschaufför som vill jobba i ett starkt team och ha varierande dagar ute i fält? Nu har du chansen!
Vi söker dig med YKB och krankort som vill arbeta med spännande anläggningsprojekt runt om i Stockholm.
Vi söker dig som:
Har C-körkort, YKB och krankort
Kan jobba självständigt och ta ansvar
Gillar att lösa problem och leverera kvalitet
Har erfarenhet från anläggning
Vi erbjuder:
Stabil och trygg anställning
Bra lön och schyssta villkor
Moderna fordon och utrustning
Ett härligt gäng kollegor och en arbetsplats med högt tempo och god stämning
Låter det som något för dig? Hör av dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@topent.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Topent AB
(org.nr 556154-0732), http://www.topent.se
Molnbackavägen 3 (visa karta
)
177 71 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9636683