Kranbilschaufför anläggning

Topent AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2025-12-10


Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro, Danderyd, Sundbyberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Topent AB i Järfälla, Sollentuna, Ekerö eller i hela Sverige

Kranbilschaufför inom anläggning sökes - Stockholm
Är du en skicklig kranbilschaufför som vill jobba i ett starkt team och ha varierande dagar ute i fält? Nu har du chansen!
Vi söker dig med YKB och krankort som vill arbeta med spännande anläggningsprojekt runt om i Stockholm.
Vi söker dig som:
Har C-körkort, YKB och krankort

Kan jobba självständigt och ta ansvar

Gillar att lösa problem och leverera kvalitet

Har erfarenhet från anläggning

Vi erbjuder:
Stabil och trygg anställning
Bra lön och schyssta villkor
Moderna fordon och utrustning
Ett härligt gäng kollegor och en arbetsplats med högt tempo och god stämning
Låter det som något för dig? Hör av dig

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: info@topent.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Topent AB (org.nr 556154-0732), http://www.topent.se
Molnbackavägen 3 (visa karta)
177 71  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9636683

Prenumerera på jobb från Topent AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Topent AB: