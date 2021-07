Kramforsskolan söker specialpedagog alt. speciallärare - Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen - Speciallärarjobb i Kramfors

Prenumerera på nya jobb hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen

Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Speciallärarjobb / Kramfors2021-07-05Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.2021-07-05Är du en speciallärare eller specialpedagog som vill vara med och utveckla undervisning, lärmiljö och förhållningssätt till skolans uppdrag? Är det dessutom så att du som person är lugn, empatisk, strukturerad och har ett inneboende driv och vill se resultat av allas gemensamma arbete? Har du en analyserande framtoning? Vill du delta i skolans elevhälsoteam och vara del i den skolutveckling som Kramforsskolan ska genomföra?Vi arbetar för att utveckla bra strategier och metoder för att nå varje elev med stimulans och motivation samt att ge eleverna individuellt stöd utifrån elevens förutsättningar och behov. Kramfors kommun är just nu inne i en intensiv fas i digitaliseringen av mellanstadieskolorna och på Kramforsskolan har varje elev tillgång till en Ipad.Kramforsskolan befinner sig i ett spännande utvecklingsskede där vi fokuserar mer på främjande och förebyggande arbete där bland annat rasternas betydelse för resten av skoldagen är i fokus. Skolan bedriver även ett aktivt arbete för att öka inslagen av internationalisering i undervisningen genom stöd från Universitets- och Högskolerådet. Under kommande läsår deltar vi i ett projekt som innebär att personal åker på fortbildningskurser samt jobbskuggning i Europa samt där eleverna får delta genom olika aktiviteter.Vi söker dig som är behörig speciallärare eller specialpedagog. Du har erfarenhet av undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Du har erfarenhet av att handleda personal och arbetsgrupper och du har god kunskap och erfarenhet kring arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.Vi ser gärna att du har god vana av IKT. Arbetet kräver öppenhet att prova nya arbetsformer samt vana vid att använda dator/digitala hjälpmedel både administrativt och som pedagogiskt hjälpmedel.Du ska vara trygg och tydlig i ditt ledarskap både mot kollegor och elever och vi ser att du är strukturerad, trivs med att arbeta målinriktat och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är bra på att välja olika angreppssätt och driva och slutföra processer.Du har lätt för att kommunicera, bygga relationer och se utvecklingsmöjligheter hos både vuxna och elever. Du kan formulera dig väl i både tal och skrift.Du är väl förtrogen med aktuell forskning, med gällande styrdokument och van att dokumentera och utvärdera verksamheten systematiskt.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-13 eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen5846919