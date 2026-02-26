Kraftsystemingenjör till rollen som applikationsspecialist
2026-02-26
Vill du jobba med system som aldrig får fallera? Som kraftsystemingenjör hos Svenska kraftnät blir du en nyckelspelare i driften och förvaltningen av de verktyg som håller Sveriges kraftsystem stabilt - dygnet runt, året om.Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
I rollen som Kraftsystemingenjör/applikationsspecialist blir du en nyckelperson i arbetet med att stödja kontrollrummet, som har det yttersta ansvaret för ett driftsäkert transmissionsnät. Du bedriver arbetet i nära samarbete med ditt eget team, samtidigt som rollen innebär täta kontakter med såväl systemanvändare som andra delar av organisationen. Du får axla olika arbetstempon från proaktivt förbättringsarbete till att lösa högprioriterade incidenter i realtid.
Arbetsuppgifterna är varierande och består främst av:
• Arbete med verksamhetskritiskt IT-system för kontrollrummet.
• Uppdatering och verifiering av kraftsystemmodell.
• Konvergensfelsökning av kraftsystemberäkningar.
• IT-relaterad felsökning och övervakning av programvaran och dess miljöer.
• Proaktivt förbättringsarbete.
• Incidenthantering och användarsupport mot drift- och kontrollrumspersonal.
• Installation, patchning och verifiering av nya releaser.
• Effektivisering med hjälp av skriptning och automatisering.
I den här rollen får du möjlighet att utveckla din förståelse för kraftsystemberäkningar och modeller, för komplexa IT-system med höga tillgänglighets- och säkerhetskrav samt inom SCADAEMS-system. Du kommer även att få möjlighet att utvecklas inom moderna arbetssätt som agilt och DevOps.
Rollen är placerad på enheten Analysapplikationer A som idag består av ca 20 medarbetare indelade i flera team som huvudsakligen arbetar med systemutveckling. Enheten ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av tre verksamhetskritiska applikationer som används för övervakning och analys av kraftsystemet samt för träning och certifiering av kontrollrumspersonal.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och är stabil med förmåga att hantera kritiska situationer på ett lugnt och konstruktivt sätt. För att bli framgångsrik i arbetet ser vi även att du är strukturerad och analytisk. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, energisystem, teknisk fysik, teknisk matematik eller annan ingenjörsexamen med masterinriktning mot elkraft/energisystem/energiteknik.
Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Arbetat i Linux.
• Erfarenhet av lastflödesberäkningar.
• Arbetslivserfarenhet från elkraftsbranschen.
• Erfarenhet av tidigare support/användarkontakt.
• Erfarenhet av programmering/skriptning i Bash/Python/C++
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg
• Distansarbete ej möjligt, arbetet sker på kontoret.
• Sista ansökningsdag är 19 mars, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna rekryterande chef Svante Sjöblom, 010 475 87 67. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Maria Sahlén, 072-459 85 27 (maria.sahlen2@svk.se
). Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Svenska Kraftnät (org.nr 202100-4284), http://www.svk.se
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
