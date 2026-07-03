Kraftsystemanalytiker inom nätplanering
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2026-07-03
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På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar – från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjning.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
I rollen som Kraftsystemanalytiker inom nätplanering kommer du att arbeta med analys, planering och utveckling av transmissionsnätet för el. Du ansvarar bland annat för att:
utreda och föreslå teknisk utformning av anslutningar till transmissionsnätet
genomföra nätanalyser och undersökningar samt utföra nätkapacitetsberäkningar
ta fram förslag på åtgärder för att öka överföringskapaciteten i interna överföringssnitt och i utlandssnitt
ha en koordinerande roll med ansvar för långsiktig avbrottsplanering inom området, samt bidra till och avlasta arbetet inom detta
fungera som en central länk gentemot program och projekt
stödja projektverksamheten och kundansvariga med nätanalyser och expertstöd i nätplaneringsfrågor samt teknisk kravställning vid nyanslutningar.
Arbetet innebär en kombination av självständigt analysarbete och samarbete i större team. Du ansvarar för att driva dina analyser framåt på egen hand, samtidigt som du kontinuerligt för dialog och samverkar med kollegor och andra intressenter.
I rollen finns goda möjligheter att vidareutveckla dina färdigheter inom både utrednings- och projektledning, exempelvis genom att axla ansvaret för någon av våra större undersökningsarbeten. Du erbjuds även möjlighet att engagera dig i internationella samarbetsforum samt delta i interna tvärfunktionella grupper som arbetar med att vidareutveckla våra utrednings- och investeringsprocesser.
Du kommer att tillhöra enheten Nätplanering syd som har ansvar för att utforma och utveckla kraftsystemet utifrån Svenska kraftnäts roll som nätägare och möta omvärldens behov av nätkapacitet i södra Sverige. Enheten består idag av 11 medarbetare om är placerade på våra olika kontor. Vi värdesätter respekt mot varandra, nyfikenhet, öppenhet och visar varandra omsorg. Vi har en stark sammanhållning på enheten och hjälper varandra samt utbyter erfarenheter mellan varandra.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och har förmågan att lösa problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du har lätt för att se logik och samband i komplex information och i komplexa miljöer. Vidare arbetar du strukturerat med god förmåga att planera, prioritera och skapa överblick även i omfattande och detaljerade underlag. Du är resultatorienterad och driver ditt arbete framåt med fokus på kvalitet och leverans. Samtidigt är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra samt att bidra till gemensamma mål.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har Civilingenjör- eller masterexamen med relevant inriktning för tjänsten som exempelvis elkraft, energisystem eller teknisk fysik alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Du har även:
minst tre års arbetslivserfarenhet av kraftsystemanalys
lätt för att uttrycka dig i såväl tal som i skrift på både svenska och engelska.
Meriterande
erfarenhet av nätplanering hos transmissionsnäts-, regionnätsföretag eller liknande
erfarenhet av nätplanering vid avbrott
erfarenhet av PSS/E eller annat nätberäkningsverktyg
erfarenhet av programmering i Python.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Göteborg eller Sollefteå
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor ingår i tjänsten några dagar om året, främst inom Sverige
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Sista ansökningsdag är den 14 augusti 2026
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-Thttps://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Ann Helen Ejdervik, rekryterande chef, 010 350 91 82
Karin Segerholm, ansvarig rekryterare, 010 475 99 77
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.
Under semestertider nås vi på mail och svarstiden kan vara längre än vanligt.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9990445