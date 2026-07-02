Kraftledningsprojektör
Norconsult Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-07-02
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Vill du arbeta med projektering av framtidens elnät och bidra till energiomställningen? Vi söker nu erfarna kraftledningsprojektörer som vill bli en del av vårt team.
På Norconsult är vi med och utvecklar morgondagens elnät. Vi verkar i en eftertraktad och expansiv bransch och nu vill vi gärna bli fler!
Hos oss blir du en del av Norconsults kraftledningsverksamhet, där vi arbetar med projektering främst inom region- och stamnät. Rollen kan utgå från Göteborg, Trollhättan, Stockholm eller annan ort där vi har verksamhet. Våra kraftledningsavdelningar består av drygt 30 medarbetare och vi arbetar tätt tillsammans över kontorsgränserna.
I rollen som kraftledningsprojektör arbetar du främst med luftledningsprojektering inom region- och stamnät. Du är delaktig i projekt genom olika skeden och arbetar med tekniska lösningar, dimensionering och modellering. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor inom olika teknikområden.
Våra uppdrag kommer från några av Sveriges största aktörer inom energibranschen, och vi ser just nu en stark efterfrågan på våra tjänster vilket innebär att vi har ett stort rekryteringsbehov.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Du har en relevant teknisk utbildning, exempelvis civil- eller högskoleingenjör, alternativt YH-utbildning, samt minst 3 års erfarenhet av luftledningsprojektering, gärna för spänningsnivåer från 130 kV och uppåt. Du är väl insatt i de olika arbetsmomenten och leveranserna som ingår i en luftledningsprojektering och arbetar självständigt i projekteringsverktyg som PLS-CADD och/eller ICEtow.
Då vi projekterar modellbaserat och redan har levererat ett flertal projekt ritningslöst i fullskalig BIM ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av eller ett intresse för modellbaserade leveranser.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av FME och AMA, om du är utbildad/certifierad inom ESA och BAS-P/U, samt har etablerade kontakter i branschen.
Du är en strukturerad, lyhörd och affärsmässig person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du kan arbeta självständigt inom ditt område, men samarbetar helst med andra. Du stärker teamet genom att dela din kunskap med mindre erfarna kollegor och bidrar till ett prestigelöst arbetsklimat. Dessutom är du innovativ och uppskattar ett utvecklingsorienterat arbetssätt.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7200 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande chefer:
Caroline Hermansson
Josefin Meland
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Urvalsfasen startar under vecka 33.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Theres Svenssons gata 11 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg - Theres Svenssons gata Kontakt
Contact
Caroline Hermansson Caroline.Hermansson@norconsult.com 790060889 Jobbnummer
9990287