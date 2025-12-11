Kraft- och industrielektriker Dalarna (Flera orter)
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Om Oss
Vill du vara med på resan att bygga upp en ny avdelning?
Vi har till vår stora glädje många kunduppdrag och förfrågningar inom kraft- och industrisegmentet och stärker nu upp med en ny avdelning i Region mitt med fokus på just dom områdena.
Våra uppdrag består både stora och små projekt, entreprenader, serviceuppdrag och underhåll.
Då vi är i en expansiv fas och är involverade i flera intressanta projekt hos våra industrikunder runt om i Dalarna bland annat i Falun, Borlänge, Avesta och Ludvika behöver vi växa med fler engagerade stjärnspelare i dom trakterna. Vår avdelning och verksamhet utgår idagsläget ifrån Borlänge men uppdragen sträcker sig runt om i hela regionen.
Vi har kompetensen internt i koncernen att ta oss an intressanta och komplexa projekt tillsammans och ambitionen är att bygga upp ett team med spetskompetenser och styrkor inom olika områden kopplade till kraft och industri. Målbilden är en grupp med härliga kollegor, stark familjekänsla och en stabil och trygg miljö att utvecklas i. Vi är intresserade av att komma i kontakt med dig som vill vara med på vår utvecklingsresa, både tjänstemän och elektriker. Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som kraft- och industrielektriker hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter i spännande kundprojekt från start till slut. Arbetet kan komma att omfatta allt från installation och felsökning, till ombyggnationer, elektrisk service och avhjälpande underhåll. Vi värnar om våra medarbetare och hos oss har du stora möjligheter till utveckling och ansvar.
På sikt kommer vi även behöva ledande montörer och projektledare så tveka inte att höra av dig om du har relevant erfarenhet eller viljan att utvecklas inom området kraftinstallationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Installera, montera och koppla in kablage
• Felsökning och underhåll främst i indistianläggningar
• Bistå vid driftsättning i projekt
• Ett serviceinriktat arbetssätt, där du hjälper våra kunder
Erfarenhet och kompetens
Vi vill gärna bygga ett team med olika inriktningar och kompetenser inom elkraft, vi behöver dock att du arbetat några år som elektriker, är självgående, har god förmåga att samarbeta med andra samt är flexibel i ditt arbete. Meritterande för ledande montörs eller projektledar roll är att du har en god förståelse för affären, kalkylarbetet och kundkontakten.
Vi tror att du tycker om att arbeta med varierande arbetsuppgifter, är lösningsorienterad och tar egna initiativ. Vi värdesätter din kommunikativa förmåga högt då du har både interna och externa kontakter samt att du har en positiv inställning till förändringar.
Som person är du van vid att hålla en hög teknisk nivå och effektivitet i ditt arbete. Du trivs att arbeta mot deadlines, är trygg i din kompetens och har en god prioriteringsförmåga i skarpt läge. Att upprätthålla många kontaktytor där du också ger service och support utifrån din kompetens inom elkraft är en viktig del i ditt arbete. Med ett affärsmässigt perspektiv är du drivande, kreativ, och är kvalitetsmedveten i dina uppdrag.
Liksom oss strävar du efter att vara bäst i klassen!
Vi söker dig:
• Som har el-utbildning och ECY-certifikat eller motsvarande kompetens.
• Ett par års erfarenhet som elektriker eller kraftmontör
• B-körkort är ett krav
• Du måste kunna läsa och förstå ritningar och kretscheman
• Goda kunskaper inom både svenska och engelska
Meriterande om du arbetat inom kraftsegementet eller som industrielektriker tidigare och har erfarenhet av arbetsledning som exempelvis ledande montör eller motsvarande. Är du dessutom duktig med digitala verktyg och är det ett plus.
Vi erbjuder
När du börjar hos oss kommer du att få en bra introduktion som vi är stolta över. Förutom att du får branschens bästa kollegor runt om i både regionen och landet så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag. Vi erbjuder bland annat:
• Tillgång till vår förmånsportal med möjlighet till rabatter hos olika varumärken
• Bra arbetsmiljö och ett fritt arbete under ansvar med intressanta och varierande uppdrag
• Möjlighet till personlig utveckling, fortbildning och karriär
• Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom mm.
• En spännande miljö i stabilt och expansivt företag
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsgruppförsäkring
• Möjlighet till förmånliga drivmedelsavtal
På Granitor sätter vi våra medarbetare i centrum!
Ansökan är en intresseanmälan!
Urval sker löpande och vi kommer att ta kontakt med dig om dina kvalifikationer stämmer med nuvarande behov i verksamheten.
Tveka inte att höra av dig med frågor.
Vi har inte möjlighet att ta in lärlingar i nuläget till denna avdelning.
Saknar du ECY certifikat, kontakta ELY via https://ecy.com/certifikat/
Välkommen med din ansökan!
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
