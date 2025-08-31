köttStyckare
2025-08-31
X-tra Mat i Enköping söker Köttstyckare!
Vi söker en duktig och erfaren köttstyckare till vår butik. Du bör ha kunskap om styckning av olika köttslag, vara noggrann och kunna arbeta självständigt.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats i en växande butik med bra arbetsmiljö.
Tjänsten kan vara heltid
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: smak.rush2@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "köttstyckare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Food Force AB
(org.nr 559435-6445) Jobbnummer
9484020