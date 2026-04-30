Kostekonom / Servicekoordinator
2026-04-30
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Kostekonomens uppdrag är att planera, utveckla och kvalitetssäkra näringsriktiga, hållbara och kostnadseffektiva måltider i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och verksamhetens mål.
Uppdraget ska bidra till god folkhälsa, hög måltidskvalitet och effektiv resursanvändning.
I uppdraget ingår även att säkerställa ändamålsenlig, kvalitetssäkrad och resurseffektiv lokalvård. Detta omfattar att planera, följa upp och utveckla rutiner och arbetssätt för rengöring och hygien i verksamhetens lokaler, så att miljön uppfyller krav på säkerhet, arbetsmiljö och trivsel. Arbetet ska stödja en helhetslösning där både måltidsverksamhet och lokalvård bidrar till en hållbar, säker och välfungerande service för verksamhetens kunder och medarbetare. Tjänsten rapporterar direkt till servicechefen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
* Ansvara för menyplanering i enlighet med näringsrekommendationer, särskilda kostbehov och målgruppens behov.
* Säkerställa att måltider följer Livsmedelsverkets rekommendationer och aktuella nutritionella riktlinjer.
* Arbeta med kostnadsberäkning, budgetuppföljning och ekonomisk analys kopplat till serviceavdelningen.
* Delta i och driva utvecklings- och förbättringsarbete inom mat, hälsa, hållbarhet, lokalvård och måltidskvalitet.
* Driva och utveckla måltidspedagogiken.
* Samverka med Serviceavdelningens personal, verksamhetsansvariga, leverantörer och andra relevanta yrkesgrupper.
* Bidra till och följa upp arbetet med hållbara livsmedelsinköp (t.ex. säsongsanpassning, minskat matsvinn, klimatsmarta val).
* Ta fram dokumentation, riktlinjer och rutiner kopplade till Serviceavdelningen.
* Ge stöd, utbildning och rådgivning till personal i kost- och näringsfrågor.
* Medverka vid upphandlingar och leverantörsuppföljning av inköp inom Serviceavdelning.
* Arbeta i och bidra till utveckling av digitala planeringssystem inom måltid och lokalvård.
I rollen ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet inom serviceavdelningen, där både näringsriktighet i menyer och måltider samt ett professionellt utförande står i fokus. Du följer upp kostnader, mål och resultat inom såväl måltidsverksamheten som lokalvårdsområdet, och arbetar aktivt för att gällande lagar, riktlinjer och interna styrdokument efterlevs. Genom ditt engagemang bidrar du till en positiv och öppen serviceupplevelse för både brukare och gäster.KvalifikationerKvalifikationer
* Examen som kostekonom eller annan relevant utbildning/erfarenhet som arbetsgivare anser likvärdigt
* Kunskap inom HACCP
* God kunskap inom näringslära, livsmedelssäkerhet och specialkost
* Erfarenhet av måltidsverksamhet, meriterande inom offentlig sektor
* Giltigt körkort B
Meriterande
* Kännedom inom lokalvård
* God ekonomisk förståelse och analytisk förmåga
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
* Engagerad i frågor om hälsa, kvalitet och hållbarhet
Personliga egenskaper
* Strukturerad och lösningsorienterad
* Kommunikativ och pedagogisk
* Flexibel och samarbetsinriktad
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323087/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
343 23 ÄLMHULT
För detta jobb krävs körkort.
