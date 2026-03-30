2026-03-30
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Vi söker en operativ kostchef som leder, planerar och utvecklar kommunens kostverksamhet. Som kostchef har du ett sammanhållet ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetar hälsofrämjande och systematiskt med arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor. Du ser till att lagstiftningar samt olika beslut och riktlinjer efterlevs. Olika samarbetsforum är en viktig del i arbetet för att hela måltidskedjan ska fungera. Menyplanering med hänsyn till kund, kvalitet och hållbarhet utifrån nationella riktlinjer är en del i uppdraget.
I ditt arbete bidrar du till att dina medarbetare ges möjlighet till kreativitet, professionalism och arbetsglädje i arbetet där medarbetarnas kompetens tas tillvara.
Du kommer ansvara för tre tillagningskök och ett mottagningskök. Till din hjälp att driva verksamheten framåt finns ett team med produktionsansvariga. Du kommer även ingå i ett team med andra enhetschefer inom Samhällsbyggnads där idéer välkomnas och nytänkande uppmuntras.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för mat, stor kreativitet, engagemang, lyhördhet och ett ekonomiskt tänkande. Att möta gäster som barn och elever, liksom rektorer inom utbildning och enhetschefer inom äldreomsorg och "prata mat" är en självklarhet. Du är en stjärna på att samarbeta samtidigt som att du är prestigelös och tydlig i ditt ledarskap. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi vill också att du har följande bakgrund:
• Lägst gymnasieutbildning, gärna inom restaurang och livsmedel
• Mycket goda kunskapar i svenska, båda tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av liknande ledarskap
• har erfarenhet av arbete i kök inom kommun eller offentlig sektor
• är väl förtrogen med de lagar som styr måltidsverksamheten
• har arbetat i en politiskt styrd organisation
• har vana att arbeta med relevanta ekonomisystem
• har vana att hantera schemaläggning
Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/61".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Arvidsjaurs kommun
933 81 ARVIDSJAUR
Arvidsjaurs kommun, Samhällsbyggnadsverksamheten
Samhällsbyggnadschef
Åsa Andersson asa.andersson@arvidsjaur.se 0960-157 89
