Korttidsjobb - Packning av julkalendrar i Bro
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
Vill du ha ett extrajobb under december? Vår kund i Bro söker personer som vill hjälpa till att packa julkalendrar. Det är en heltidstjänst under perioden 1 december - 23 december, måndag-fredag. Du behöver egen bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen, men ingen tidigare erfarenhet krävs.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Du kommer att arbeta med att packa produkter i kartonger och annat emballage, framför allt julkalendrar som ska skickas till kunder.
Vem är du?
Som person är du:
• Energisk och positiv
• Självgående men trivs också att arbeta i team
• Noggrann och strukturerad i ditt arbete
Du behöver ingen tidigare erfarenhet, men det är viktigt att du kan ta ansvar för dina uppgifter och bidra till ett fungerande team.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
