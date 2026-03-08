Korttidsfamilj
Region Gotland / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-03-08
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Inom omsorgen arbetar vi med att ge stöd och service till personer med olika funktionsnedsättningar.
Vårt uppdrag är att underlätta vardagen och skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt. Med den enskilde i centrum arbetar vi utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Nu söker vi fyra korttidsfamiljer på Gotland.
Är ni intresserade av att öppna ert hem och vara en extra familj för ett barn eller en ungdom under vissa vardagar, kvällar eller helger? Då kan detta vara något för er.
Som korttidsfamilj tar ni emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ert hem under kortare perioder. Insatsen ger barnet möjlighet till miljöombyte, social gemenskap och nya erfarenheter, samtidigt som den ordinarie familjen får avlastning.Publiceringsdatum2026-03-08Arbetsuppgifter
Att vara korttidsfamilj innebär bland annat att:
ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning kommer på besök i ert hem under planerade helger eller enstaka dygn på vardagar
barnet eller ungdomen får möjlighet till miljöombyte, nya erfarenheter och social gemenskap
besöken ger värdefull avlastning för barnets familj
Uppdrag och ersättning
uppdraget som korttidsfamilj är inte en anställning, utan ett uppdrag
ni får arvode som ersättning för uppdraget
ni får även omkostnadsersättning som ska täcka utgifter som till exempel mat och aktiviteter
arvode och omkostnadsersättning följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer
Efter att ni har ansökt
vi går igenom ansökningar löpande
innan ett uppdrag kan påbörjas gör vi en utredning av familjen
utredningen är en del av processen inför ett eventuellt uppdrag som korttidsfamilj
Vem är du?
Det viktigaste för en korttidsfamilj är att ni tycker om barn och ungdomar och har vilja, tid och engagemang att göra en viktig insats i ett barns liv. Ni behöver inte ha tidigare erfarenhet av att vara korttidsfamilj, men det är meriterande om ni har erfarenhet av barn eller ungdomar med funktionsnedsättning. Det är också meriterande om någon i familjen har utbildning inom exempelvis barn och ungdom, vård och omsorg eller pedagogisk inriktning.
Ni är en trygg och stabil familj med personlig mognad som kan erbjuda ett varmt och strukturerat sammanhang för ett barn. Med er empatiska förmåga, tydlighet och helhetssyn har ni lätt för att möta barns behov och skapa en miljö där barnet kan känna sig sett, förstått och välkommet. Ni har också en god förmåga att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer med barnets familj och nätverk.
Inför ett eventuellt uppdrag behöver du kunna uppvisa två utdrag ur Polisens belastningsregister - Arbeta med barn enligt LSS samt Kontroll av egna uppgifter. Följ nedan länkar för att ansöka om utdragen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/300". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Omsorg om personer med funktionsnedsättning Kontakt
Cecilia Fichera Svärdelid, enhetschef 0498-269000 Jobbnummer
9783414