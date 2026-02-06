Kortare vikariat som fritidspersonal eller lärare
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Beskrivning Enhet/Avdelning
Viks skola söker dig som med kort varsel kan vikariera som fritidspersonal eller lärare vid ordinarie personals frånvaro.
Anställningen består av korttidsvikariat med varierande arbetstid.
Viks skola är en kommunal skola med kulturinriktning. Skolan ligger cirka 6 km österut från Gustavsberg i ett äldre område nära skog och hav. Viks skola är en f-6 skola med cirka 520 elever och cirka 80 medarbetare.
På Viks skola lägger vi stor vikt vid vår gemensamma värdegrund. Vi ska vara en skola som andas tillförsikt och tilltro, där alla känner sig trygga och där alla elevers förutsättningar att lyckas är stor. Vi vill stimulera elevernas kreativitet och nyfikenhet genom att variera undervisningen med hjälp av musik, dans, drama, bild och digitala verktyg som självklara delar i verksamheten. Vi är en skola som vill ge våra elever överblick och sammanhang för att växa som lärande och självständiga individer. På Viks skola vill vi lyfta det som är positivt och belysa det som fungerar bra hos alla elever och hos varandra.
Viks skola består av 6 fritidshemsavdelningar samt en klubbverksamhet för de äldre eleverna.
Viks skola är organiserad i arbetslag. Du kommer att möta kollegor som ständigt utvecklar verksamheten i klassrum och på fritids.
Du kan läsa mer på skolans hemsida www.varmdo.viksskola.se
Arbetsbeskrivning (arbetsuppgifter)
Rollen som vikarie innebär att du är en del i ansvaret för planering, genomförande och utvärdering i en elevgrupp. Du undervisar som lärare eller stödjer som fritidspersonal elever/elevgrupper under skoldagen. Tjänsten innebär ett nära samarbete med annan personal i den klass du arbetar med samt samarbete i ett arbetslag med lärare, fritidspersonal och eventuella elevassistenter.
Vi söker dig som har erfarenhet som är relevant för tjänsten, och gärna har en pedagogisk utbildning. Du har ett brinnande intresse för utveckling och lärande. Du behöver vara flexibel och både kunna leda grupp samt under skoldag och eftermiddagsverksamhet också stötta enskilda elever bland annat i inlärningssituationer, på raster, i övergångar mellan aktiviteter. Du är van att ta ansvar och är en god förebild för barn, föräldrar och kollegor.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Maggi Stjerna Jonsson, biträdande rektor, på telefonnummer 08-570477 02.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
