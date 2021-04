Koreansk restaurang söker medarbetare - Yuppie AB - Restaurangbiträdesjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Yuppie AB

Yuppie AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm2021-04-12Kimchistan startades 2017 med ett mål att göra Sverige hälsosammare genom att erbjuda hälsosama, smakrika och kreativa maträtter från den koreanska köket som går i linje med våra värderingar. Vi får våra råvaror från bönder som vi känner och samarbetspartners som vi litar på. Kimchistan har varit en "take Away" fokuserad restaurang men under 2020 så har restaurangen haft en "re-branding" där vi har ändrat namnet till "Keemchi" och började fokusera lite mer på "dining" i restaurangen med fint porslin. Vi vill genom vår mat, sprida hälsosam glädje och bygga på en gemenskap där alla är välkomna!Vi söker dig med mycket god gästkontakt. Du brinner för service och är alltid beredd att ordna med det lilla extra för att förhöja gästens upplevelse. Du arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt för att alla våra kommande gäster ska känna sig värdefulla.Vi söker dig med glimten i ögat och service i hjärtat och flexibel. Vi söker dig med några års erfarenhet av restaurangarbete, där du även har jobbat med kassa och har vana med kundkontakt.I jobbet ingår det mest köksarbete, vi ser gärna att du har haft 1-2 års erfarenhet med att jobba i kök och matlagning.För att bli en del av vårt team krävs det att du kan arbeta varierande arbetstider såsom kvällar, helger och vardagar. Observera att man behöver vara tillgänglig att jobba helger.Övriga krav som du behöver för att lyckas hos oss:serviceinriktadEn positiv attitydEtt hjärta för lagspelEtt öga för detaljerEn vilja att göra det lilla extra för våra gästerLedarskapLåter det här intressant?Skicka in din ansökan till oss så fort som möjligt.Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna.2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-12Yuppie ABSveavägen 1711157 Stockholm5686419