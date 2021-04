Koppartekniker till Eltel i Bromma - Eltel Networks Infranet AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Stockholm

Eltel Networks Infranet AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Stockholm2021-04-13Vi söker koppartekniker till Eltel i Bromma. Är du personen vi söker?Team Stockholm-Gotland söker dig som vill arbeta för att säkra det moderna samhället. Som koppartekniker kommer du ingå i ett team som tar ansvar och jobbar effektivt. Vi vill välkomna dig till en arbetsplats som vill vara den bästa för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar.2021-04-13Arbetsplatsen är rörlig i Storstockholm med huvudkontoret placerat i Bromma. Du kommer tillhöra ett team med fiber- och koppartekniker, men dina främsta uppgifter kommer bli att arbeta med koppar.Du kommer ha en viktig roll för dina kollegor och företaget med att säkerhetsställa att vi lever upp till våra kunders önskan och företagets egna mål. Alltid arbeta säkert och med hög kvalité.I din roll innebär det mycket problemlösningar, samarbete och kommunikation. Vilket är charmen med arbetet, ena dagen är inte den andra lik.I arbetsuppgifterna ingår packning, skarvning av alla typer av kopparkablar, omskarvningar och liknande.Vem är du:Som person har du ett starkt ansvarstagande och engagemang för arbetet. Du har lätt för att ta initiativ och jobba självständigt. Du uppvisar en god social förmåga i dina kontakter och ditt samarbete med andra, både internt och externt. Du vill vara en del av ett lösningsorienterat team som har roligt på jobbet.Du har minst 1-års dokumenterad erfarenhet av arbete med koppar.Du behärskar svenska i tal och skriftDu har körkort med minst behörighet BDu är noggrann, intresserad av utmaningar och beredd att jobba inom olika teknikområdenDu är flexibel och ger god service och kvalitet i våra kunduppdrag och fullgör dina arbetsuppgifter på ett affärsmässigt sättDu har gymnasiekompetens med teknisk inriktning, yrkesskola eller motsvarandeDu vill arbeta på ett företag där det finns stor utvecklingspotential för digVi vill gärna att samtliga medlemmar i teamet har erfarenheter avArbete ute i fält som kopparteknikerOmskarvningarFelsökningDokumentation, läsning och tolkning av nätschemaRapporteringArbete i projektformDet är meriterande om du är certifierad och har kännedom om telenätets och/eller kopparnätets uppbyggnad, erfarenhet av anläggnings-/entreprenadverksamhet samt om du innehar behörighet inom el.Ansökan och frågorVälkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2021-05-15. Vi tar ej emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi eftersträvar mångfald och välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.Har du frågor kring tjänsten vänligen kontakta: Malin Fahlander, 072-584 37 18..................Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla el- och telenät. Det gör vi på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter samt statliga verk.Vi på Eltel är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Som ledare av utvecklingen inom infranetindustrin söker vi efter engagerade människor som kan bli en del av vårt företag. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som gillar att ta ett samhällsansvar.Det finns mycket mer att berätta om vår verksamhet. Om du vill lära dig mer om vårt företag och hur det är att jobba hos oss, gå in på vår hemsida www.eltelnetworks.se och vår karriärsida https://jobb.eltelnetworks.se/ Sista dag att ansöka är 2021-05-15Eltel Networks Infranet ABMARIEHÄLLSVÄGEN 4011292 STOCKHOLM5689478