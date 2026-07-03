Kopiera - Team Assistant
OnePartnerGroup Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-03
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Nu söker vi en Team Assistant som vill bli en viktig del av vårt Stockholmskontor. Här får du en central roll i en internationell miljö där samarbete, professionalism och prestigelöshet står i fokus.
Det här är rollen för dig som trivs med variation, gillar att ligga steget före och motiveras av att ge service på högsta nivå.
Om rollen
Som Team Assistant är du en nyckelperson i organisationen och tillsammans med dina kollegor stöttar du verksamheten i Stockholm och Köpenhamn. Du är administrativt stöd till främst partners och directors samt övriga medarbetare i mån av tid
Rollen präglas av stor variation, många kontaktytor och du arbetar självständigt samtidigt som du är en viktig del av ett välfungerande team där man hjälper varandra för att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt.
Dina dagar kommer att variera men i huvudsak bestå av:
Bokning och koordinering av resor, hotell, transporter och möten
Planering och koordinering av interna och externa event, från mindre aktiviteter till större arrangemang med upp till 150 deltagare
Ansvar för praktiska kontorsrelaterade frågor och teknisk support, exempelvis telefoni, mötesutrustning och användarstöd
Hantering av reseräkningar och kvitton
Viss framtagning och uppdatering av presentationer i PowerPoint
Vid behov stötta reception
Vem söker vi?
Tidigare erfarenhet från en assisterande eller koordinerande roll är meriterande men det viktigaste är att du är en person som skapar struktur, bidrar med energi och gillar att ge förstklassig service.
För att lyckas i rollen tror vi också att du är prestigelös och alltid beredd att hjälpa till där det behövs. Du har ett starkt servicetänk och ett professionellt bemötande och du är tekniskt nyfiken och känner dig bekväm med digitala verktyg. Du är även en lösningsorienterad och flexibel person som är strukturerad och noggrann.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift och du är en van användare av hela Office-paketet.
Om Adelis Equity
Sedan 2012 har Adelis byggt framgångsrika företag genom starka partnerskap. Vi investerar tillsammans med entreprenörer och ledningsgrupper som vill fortsätta utveckla sina verksamheter och söker en aktiv, värdeskapande partner på sin tillväxtresa. Vi tror att framgång skapas genom samarbete. Därför arbetar vi nära våra portföljbolag som en strategisk rådgivare och långsiktig partner.
Adelis investerar i små och medelstora företag i norra Europa med omsättning mellan 10 och 300 miljoner euro. Inom främst tre sektorer - Business Services, Tech & Software och Healthcare & Life Science.
Adelis har idag 43 anställda och på kontoret i Stockholm arbetar 35 personer varav fyra tillhör supporteamet som du kommer att tillhöra – två Office Managers och två Team Assistants.
Vill du veta mer?
Adelis Equity samarbetar med OnePartnerGroup Stockholm i denna rekrytering. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Din arbetsplats kommer att vara på Regeringsgatan 20. I den här tjänsten ser vi att man är på plats på kontoret fem dagar i veckan men självklart finns det utrymme för flexibilitet när det så kräver.
Har du frågor om rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter: Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
(mailto:christina.stenbeck@onepartnergroup.se
) eller Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
(mailto:ida.winther@onepartnergroup.se
).
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post på grund av GDPR – vänligen sök via annonsen. Går du vidare i processen kommer du att få genomföra två arbetspsykologiska tester för att hjälpa oss hitta bästa matchningen.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://adelisequity.com/
111 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Adelis Equity Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ida Winther ida.winther@onepartnergroup.se Jobbnummer
9990738