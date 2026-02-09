Kopiera - Mekaniker till Mohlins Bussar Bollnäs
Vi söker nu en engagerad och tekniskt nyfiken mekaniker till vår bussverkstad i Bollnäs. Som mekaniker hos oss arbetar du med felsökning, service och reparation av både eldrivna och traditionellt drivna bussar (exempelvis diesel).
Du blir en del av ett kompetent och sammansvetsat team där vi arbetar nära varandra och där både kvalitet, utveckling och arbetsglädje står i fokus. Vi satsar långsiktigt på våra medarbetare och erbjuder löpande utbildning, särskilt inom elfordon och ny teknik.Arbetsuppgifter
I rollen som mekaniker kommer du bland annat att:
Felsöka, reparera och serva bussar
Arbeta med både eldrivna och konventionella fordon
Läsa och tolka tekniska ritningar och elscheman
Dokumentera arbeten i våra system
Delta i utvecklingen av nya arbetssätt och tekniska lösningar
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för både mekanik och elteknik. Du är självgående, tar ansvar för ditt arbete och trivs i en miljö där arbetsbelastningen kan variera. Du är lösningsorienterad, flexibel och stresstålig, samt har en vilja att utvecklas i takt med den tekniska utvecklingen - särskilt inom elbussteknologi.
Du har:
Utbildning som fordonsmekaniker eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet eller intresse inom mekanik, teknik eller el
Förmåga att läsa och tolka teknisk dokumentation
Vilja att lära dig nytt och utvecklas
Erfarenhet av tunga fordon är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och rätt inställning.
För att söka tjänsten behöver du:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Datavana
Utbildning eller erfarenhet inom fordon, teknik eller el
Förmåga att läsa ritningar (exempelvis elscheman)
Meriterande
D-körkort
Erfarenhet av tunga fordon eller elfordon
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal
Löpande kompetensutveckling och utbildningar
Möjlighet att arbeta med framtidens fordonsteknik
Ett engagerat och stöttande team
Anställningsomfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsort
Bollnäs
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Jessica Larsson på jessica.larsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
