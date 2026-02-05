Kopiera - Auktionsmäklare till Blinto
Blinto växer och nu söker vi dig som vill ta nästa steg i karriären som Auktionsmäklare med ansvar för Skellefteå med omnejd.
Här får du en självständig roll med stort affärsansvar, variation i vardagen och möjlighet att arbeta i en framtidsbransch där återbruk och hållbarhet står i centrum.
Om rollen som Auktionsmäklare - frihet, affärer och relationer
Som auktionsmäklare på Blinto är du ansvarig för att sälja in och genomföra våra auktionstjänster i ditt distrikt. Du arbetar nära företagskunder i olika branscher och i varierande storlek - ingen dag är den andra lik.
Rollen är självständig, men du är aldrig ensam. Du ingår i ett engagerat team och har löpande stöd från Blintos organisation - det är tillsammans vi lyckas!
Exempel på arbetsuppgifter:
Aktivt bygga och utveckla kundrelationer genom bokade och spontana företagsbesök
Sälja in Blintos auktionslösning och skapa långsiktiga samarbeten
Dokumentera objekten inför auktion (text, foto och film)
Följa och stötta både säljare och budgivare under hela auktionsprocessen
Förhandla och slutföra affärer om reservationspris inte uppnås
Kort sagt: du följer dina kunder hela vägen - från första möte till avslutad affär.
Vad Blinto erbjuder dig
En självständig roll med stor frihet
Tjänstebil
Fast lön + provision
Utgångspunkt från hemmet
Direktanställning hos Blinto AB
Ett bolag i stark tillväxt med högt engagemang och tydligt framtidsfokus
Din profil - Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning och som trivs i en roll där du själv skapar dina affärsmöjligheter. Du är van vid att arbeta uppsökande - via telefon, kundbesök och ditt nätverk.
Vi ser att du:
Har tidigare erfarenhet av försäljning
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Har goda kunskaper i engelska (många av våra köpare är internationella)
Det är meriterande om du har ett etablerat kontaktnät inom exempelvis fordons-, åkeri- eller entreprenadbranschen.
Som person är du driven, strukturerad och ansvarstagande. Du gillar att sätta mål - och att nå dem. Samtidigt är du relationsskapande, positiv och trygg i dialogen med kund.
Blinto är ett modernt och teknikdrivet bolag, så du behöver vara bekväm med att arbeta i olika digitala system och se teknik som ett stöd i vardagen.
Om Blinto
Nätauktioner är idag det självklara valet för företag som vill sälja utrustning. Vår affärsmodell är central för hållbarhet genom att ge funktionsduglig utrustning ett längre liv. Vi är verksamma på en marknad som förutspås ha en stark tillväxt under de kommande åren.
Med en bruttoomsättning på över 1 miljard SEK årligen är Blinto en av Sveriges största aktörer inom nätauktioner. Vi har ett gott samarbete med tusentals företag och växer snabbt. Vi är idag ett team på cirka 50 mäklare med bred och tung bakgrund - där man bland annat jobbat som maskinsäljare, bil-/lastbilssäljare, säljare/ & fältsäljare och maskinförare.
Detta är en direktanställning hos Blinto AB som i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se
Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.Processen inkluderar tester, intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för kandidater som går vidare.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:Anna Fransson, 070-1497060, anna.fransson@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.blinto.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blinto AB Kontakt
Anna Fransson anna.fransson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9725675