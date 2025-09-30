Kopia av Servis till festvåning
Enmankort AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enmankort AB i Stockholm
, Lidingö
, Danderyd
, Täby
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Hej!
Enmankort AB bemannar festvåningar till några fasta kunder och vi behöver några till personer med erfarenhet av servering som vill vara med på diverse tillställningar i Stockholm. .
Tycker du att det är kul att ge service, att hamna på lite nya arbetsplatser och med nya kollegor lite då och då så sök jobbet.
Det är extra vid behov så du kommer att kunna tacka ja eller nej till varje arbetspass som erbjuds.
Kvalifikationer
Du har några års erfarenhet av att servera.
Om arbetsgivaren
Vi är ett litet bemanningsföretag som är verksamt i Stockholmsområdet. Vi har många fasta kunder som vänder sig till oss när de inte får ihop tillräckligt med personal själva. Ibland med lång framförhållning, ibland med kort framförhållning.
Hur du ansöker
Ansök genom att gå in på vår hemsida www.enmankort.se
och titta under "lediga jobb", där kan du klicka på annonsen och lägga upp dig själv som sökande.
Eller om du hellre vill så går det bra att maila oss på jobb@enmankort.se
Bifoga gärna CV så vi får veta lite om vad du kan. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enmankort AB
(org.nr 556653-6008) Arbetsplats
EnManKort AB Jobbnummer
9533814