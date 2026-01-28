Kopia av Mekaniker till Berg & Betong
2026-01-28
Har du ett intresse för mekanik och gillar att ta egna initiativ? Då kan rollen som mekaniker hos LKAB Berg & Betong vara något för dig. Här får du använda din tekniska nyfikenhet i en bred roll med stort ansvar och nära samarbete.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Berg & Betong
LKAB Berg & Betong är en ledande koncern med fullservicelösningar för gruv- och anläggningsindustrin. Vi utför bergförstärkning och ortdrivning i våra gruvor, samt förädlar gråberg till grus och makadam.
Din roll
Som mekaniker hos oss arbetar du med löpande service och underhåll av hela produktionskedjan i betongfabriken från materialupptag och lagerlokaler till transportband samt hydraulik. Du är en del av ett litet, självgående team där du får ta stort ansvar och vara med och planera arbetet utifrån produktionens behov. Rollen är bred och praktisk, med arbetsuppgifter som kan variera från svetsning och felsökning till enklare uppgifter som att laga räcken eller fylla på med trasor.
Det här har du med dig
För att lyckas i rollen är du en person som ser vad som behöver göras och tar tag i det direkt. Du har ordning och reda i ditt arbete, trivs med att jobba nära andra och har lätt för att ställa om när planeringen ändras eller nya uppgifter dyker upp.
- Du har även med dig
- Har B-körkort för manuell växellåda
- Har god datavana
- Har erfarenhet inom mekanik och/eller svets (meriterande)
- Har fullständiga gymnasiebetyg
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Gällivare
Omfattning: Heltid, Skiftgång
Kontakt: Produktionschef Stefan Nilsson, stefan1.nilsson@lkab.com
, 0970 737 65
Facklig kontakt:
IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
