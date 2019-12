Kopia Av Anestesisjuksköterska Till Angereds Närsjukhus - Västra Götalands läns landsting - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalands läns landsting / Sjuksköterskejobb / Göteborg2019-12-20Varmt välkommen till Angereds Närsjukhus, det lilla sjukhuset med det stora uppdraget! Hos oss erbjuds specialistvård för både barn och ungdomar samt vuxna inom en rad områden. Dessa består av exempelvis psykiatri, smärta, neurologi, kirurgi, ortopedi och gynekologi. Sjukhuset är nybyggt och modernt med ett uttalat närsjukvårdskoncept. Som arbetsgivare erbjuder vi dig utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att göra skillnad för en bättre hälsa hos invånarna i Nordost. Hos oss engagerar sig alla medarbetare i verksamhetsutveckling och för det goda mötet. Vi är ett av sjukhusen inom Sjukhusen i väster som ingår i Västra Götalandsregionen och vi bedriver verksamhet i huvudsak under dagtid.Gå gärna in och läs mer om oss på:2019-12-20Verksamheterna på Angereds Närsjukhus utgår från patientens behov och vi bedriver verksamhet i en mångkulturell storstadsmiljö.Hälsobefrämjande arbete är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi är en tobaksfri arbetsplats.På sjukhuset bedrivs idag specialistverksamhet inom medicinska specialiteter, barn- och ungdomsverksamhet samt opererande specialiteter. Inom opererande specialiteter har vi i nuläget mottagningar inom gynekologi, kirurgi och ortopedi.Vi söker dig som är anestesisjusköterska och vill arbeta med dagkirurgi, inom Opererande specialiteter. Våra vårdtagare är både barn och vuxna.Som anestesisjuksköterska befinner du dig i händelsernas centrum och har en nyckelroll i det perioperativa omvårdnadsarbetet.Du utför alla vanligtvis förekommande arbetsuppgifter som ingår i anestesissjuksköterskeyrket. Det innebär att du arbetar med att förbereda patienten, generell anestesi eller sedering samt assistera vid regional- och lokalanestesi vid alla typer av ingrepp. Postoperativt omhändertagande av patienter ingår också i dina arbetsuppgifter.Det kan förekomma transporter av patienter mellan sjukhus då anestesisjuksköterskan medföljer. Du arbetar delvis självständigt, samtidigt som du är en del av ett operationsteam som tillsammans arbetar för att möta patientens behov.- Sjuksköterskeexamen med svensk yrkeslegitimation är ett krav.- Specialistsjuksköterskeexamen inom anestesisjukvård är ett krav.- Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift är ett krav. Ytterligare språkkunskaper ser vi som en fördel.- Yrkeserfarenhet som anestesisjuksköterska på operationsavdelning är önskvärt.- Gärna vana av dagkirurgiskt flöde.- Gärna vana av barnanestesi.- Meriterande med vana från postoperativt omhändertagande.Du arbetar med ett perioperativt omvårdnadsfokus samt kvalitetsmedvetenhet för att hålla en hög patientsäkerhet.Vi söker dig som är prestigelös och flexibel.Du är kreativ och ihärdig, men rollen kräver även tålmodighet samt att du har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer.Vi anser att mångfald i personalgruppen är en väsentlig framgångsfaktor för att uppnå ett bra verksamhetsresultat och utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Därför beaktas mångfaldsaspekten vid rekryteringen.Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Arbetstiden förläggs i ett verksamhetsanpassat fast schema där kvällsarbete kommer att ingå. Vi arbetar i dagsläget inga helger eller nätter.Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.Varmt välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningFast månadslönSista dag att ansöka är 2020-01-31Västra Götalands Läns Landsting5017156