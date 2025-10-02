Koordinerande Administratör Till Missile Systems På Saab Dynamics!
2025-10-02
Trivs du med att koordinera, samordna och administrera? SAAB Dynamics söker nu en Koordinerande Administratör. Vi tror att du har erfarenhet som administratör för att sedan ha klivit in i en projektledarroll eller linjechefsroll. Välkommen in med din ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ha koll på pågående kontraktsprojekt
• Se till att kontraktsansvariga upprätthåller god kvalitet gällande leveranser och resursbehov mm
• Utföra produktionsprognoser (för hur mycket som behöver produceras närmsta tiden)
• Följa upp KPIer (leveransprecisionsmätningar)
• Uppföljning av fakturering
• Riskkoordinering
• Kontakt med produktion
• Säkerställa resursbehov och säkerställa kvalitén i interna underlag
Vem är du?
• Driven
• Kommunikativ
• Strukturerad
• Spindeln i nätet
Skallkrav:
• Relevant utbildning inom personalvetenskap, ekonomi, administration och arbetslivserfarenhet som administratör och projektledare/linjechef eller haft liknande roll
• Svenska och engelska i tal och skrift
• För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap
Meriterande:
• Kunskap inom IFS affärssystem
• Erfarenhet av att ha jobbat i en större organisation
Om SAAB
Saab är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. Saab designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.
