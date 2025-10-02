Koordinerande Administratör Till Missile Systems På Saab Dynamics!

Framtiden i Sverige AB / Administratörsjobb / Linköping
2025-10-02


Trivs du med att koordinera, samordna och administrera? SAAB Dynamics söker nu en Koordinerande Administratör. Vi tror att du har erfarenhet som administratör för att sedan ha klivit in i en projektledarroll eller linjechefsroll. Välkommen in med din ansökan!

Exempel på arbetsuppgifter:
• Ha koll på pågående kontraktsprojekt
• Se till att kontraktsansvariga upprätthåller god kvalitet gällande leveranser och resursbehov mm
• Utföra produktionsprognoser (för hur mycket som behöver produceras närmsta tiden)
• Följa upp KPIer (leveransprecisionsmätningar)
• Uppföljning av fakturering
• Riskkoordinering
• Kontakt med produktion
• Säkerställa resursbehov och säkerställa kvalitén i interna underlag

Vem är du?
• Driven
• Kommunikativ
• Strukturerad
• Spindeln i nätet

Skallkrav:
• Relevant utbildning inom personalvetenskap, ekonomi, administration och arbetslivserfarenhet som administratör och projektledare/linjechef eller haft liknande roll
• Svenska och engelska i tal och skrift
• För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap

Meriterande:
• Kunskap inom IFS affärssystem
• Erfarenhet av att ha jobbat i en större organisation

Om SAAB
Saab är ett framstående företag inom försvars- och säkerhetssektorn, med målet att hjälpa länder att skydda sina medborgare och bidra till trygghet i samhället. Saab designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, men bedriver verksamhet globalt och är en viktig del av många nationers försvarsförmåga.

Om Framtiden AB
Vi på Framtiden är specialister på rekrytering och konsultlösningar inom teknik och IT. Vår styrka är att matcha rätt kompetens med rätt företag. Med djup insikt i arbetsmarknaden och ett starkt nätverk av attraktiva arbetsgivare hittar vi din nästa utmaning.

För tjänsten som Koordinerande Administratör kommer du vara anställd som konsult via Framtiden AB. Därefter finns mycket goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos Saab.

Publiceringsdatum
2025-10-02

Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider
Ort: Linköping
Omfattning: Heltid

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_51311_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), http://www.framtiden.com

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Christian Jonsson
christian.jonsson@framtiden.com

Jobbnummer
9538127

