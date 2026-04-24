Koordinator vikarieanskaffning och operativt schemaarbete
2026-04-24
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Gemensam personal- och schemaförsörjning består av tre enheter; Schema och Planering, Vikarie och Rekrytering samt Resurs och Administration vilka ansvarar för att ge stöd till större delen av socialförvaltningen.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i vårt team under sommaren 2026, aktuell tjänst är en kombitjänst mellan vikarietillsättning och operativt schemaarbete. Finns också en plan att eventuellt tillsätta vikarie i detaljplaneringen. Vi är en serviceinstans gentemot utförarverksamheten inom äldreomsorg, en del av individ och familjeomsorgen samt LSS och socialpsykiatrin.
Som koordinator inom vikarietillsättningen arbetar du med varierande administrativa arbetsuppgifter, en stor del av arbetet är bokningar av timanställda vikarier i vårt vikariesystem Timepool.
Som koordinator inom inom operativt schemaarbete hanterar du sjuk - och friskanmälningar som inkommer från medarbetare ute på arbetsplatserna. Ser om arbetspasset går att planera om, samt skickar beställning på vikarie till kollegor i vikarietillsättningen via vikariesystemet TimePool.
Detaljplaneringen planerar kundernas insatser och det sker snabba ändringar dag för dag så det är viktigt att du kan hålla många arbetsuppgifter i drift samtidigt. Kravet är att du har arbetat som undersköterska inom hemtjänst och har erfarenhet av en sådan verksamhet. Att du tänker logistiskt och har en god förmåga i att planera samt hantera stress. Vi arbetar i olika verksamhetssystem ett exempel är Kompanion.
I rollen krävs att se ett helhetsbehov och arbetet går i ett högt tempo. Du ska kunna ställa om med kort varsel, vara lösningsfokuserad. Ditt ansvarsområde är att tillsammans med övriga koordinatorer tillgodose utförarverksamhetens behov av vikarier.
Du arbetar med dator och telefon som främsta arbetsredskap och utgår ifrån systemet TimeCare MA och TimeCare pool.
Du kommer att fungera som ett personaladministrativt stöd och ha ett nära samarbete med chefer, detaljplanerare, schemaplanerare samt medarbetare ute på dem arbetsplatserna inom utförarverksamheten.Kvalifikationer
Personliga egenskaper vi gärna ser att du har:
• Du är engagerad och bidrar till delaktighet och samsyn
• Du är bekväm i att prata i telefon och har god datavana.
• Du uttrycker en positiv syn till verksamheten och handlar lojalt med fattade beslut och relevanta styrdokument
• Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan självständigt driva processer vidare
• Du kan strukturera och prioritera i arbetsuppgifter samt förhålla dig till tidsramar
• Du ser möjligheter i förändringar, anpassar dig och trivs med ett flexibelt arbete.
• Du är samarbetsvillig och lyhörd, kommunicerar med tydlighet och servicekänsla.
En god svenska i tal och skrift är ett skallkrav. Du har erfarenhet av bemanning och vikariehantering. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete i TimeCare MA och TimeCare pool.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader.
Arbetstid: Arbetet är förlagt dagtid, vardagar 06,30-16,00 och helger 06,30-11.30 (varannan helg). Vid helgarbete är du ledig någon dag i veckan före och/eller efter helg.
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319592".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
Arbetsplats
Motala kommun, GPS Kontakt
Vision
Karin Jonsson karin.jonsson@motala.se
9873911