Koordinator Växjö/Kalmar
Galaxen Bygg AB / Socialsekreterarjobb / Växjö Visa alla socialsekreterarjobb i Växjö
2026-06-29
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Vill du bidra till ett bättre samhälle genom att hjälpa företag att ta vara på kompetens – och samtidigt stötta människor att ta sig tillbaka till arbetslivet? Är du en självgående och engagerad person som trivs i en koordinerande roll? Då är det kanske just dig vi söker!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Galaxen Byggs vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Vi bidrar till hälsa och kompetens i byggsektorn genom att matcha till jobb, stötta vid introduktion och rehabilitering samt utbilda inom arbetsmiljö och hälsa. Nu söker vi en koordinator med placering i Växjö som även har uppdrag varje vecka i Kalmar. Som koordinator inom rekrytering/rehabilitering hos oss får du möjlighet att arbeta och utvecklas i båda våra verksamhetsområden: rekrytering och rehabilitering samt arbetsmiljö och hälsa.
Rollen innebär att du kommer att skapa och behålla goda relationer med både företag och samverkanspartners. Du kommer att bygga upp nätverk, hålla i informationsmöten, ansvara för olika typer av avtal och främst följa upp personer i sina anställningar. Majoriteten av din arbetstid kommer att tillbringas ute hos kunder och samverkanspartners för att stötta, informera och följa upp – allt i syfte att bidra till kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.
Förutom en utvecklande roll och spännande arbetsuppgifter erbjuder vi bland annat friskvårdsbidrag (4 000 kr/år), hälsokontroll vartannat år, konto hos Benifex (förmånsportal) och Lifeplan (oberoende rådgivningstjänst pension), 28 dagars semester samt relevanta försäkringar.
Så här säger några medarbetare om hur det är att jobba hos oss:
"Det är härligt att få vara med att bidra till att en person hittar sin plats och får en hållbar arbetssituation och bättre livskvalitet. Det känns också viktigt att få vara ute på skolorna och sprida kunskap till blivande yrkesarbetare om hur vi kan jobba mer hållbart för att inte drabbas av ohälsa i arbetslivet." Malin, koordinator och skolutbildare, Galaxen Bygg Luleå.
"Att vara det självklara valet och skapa mervärde för arbetsgivare och arbetssökande är moroten i arbetet. Att kunna få ett samarbete med nöjda kunder och skapa relationer som man får vårda är ett stort plus i arbetet." Rouzbeh, koordinator, Galaxen Bygg Uddevalla.
Om dig
Vi tror att du är en engagerad person som vill göra skillnad och som både är självgående och lösningsorienterad. I rollen krävs att man har lätt för att skapa nya kontakter och trivs i sociala sammanhang. Vi hoppas att du är en person som drivs av att jobba mot uppsatta mål. Eftersom arbetet innebär att du kommer att tillbringa mycket tid hos våra kunder och samverkanspartners behöver du ha körkort och tillgång till egen bil. Du ska också ha möjlighet till övernattning då tjänsten innebär att utföra jobb från vårt kontor i Kalmar.
Meriterande
Goda kunskaper inom arbetsmiljö & hälsa
God kunskap om byggbranschen
Om Galaxen Bygg
Vi är verksamma inom två områden:
Rekrytering & Rehabilitering: Vi underlättar i rehabiliteringsarbetet för chefer, HR och medarbetare genom att identifiera behov, coacha, planera och följa upp. Vi hjälper även personer till rätt arbete och arbetsgivare att hitta rätt kompetens inom byggsektorn. Vi skapar möjligheter till anpassade anställningar för personer med en funktionsnedsättning som har en bakgrund inom bygg.
Arbetsmiljö & Hälsa: På uppdrag av branschen erbjuder vi utbildningar och föreläsningar inom till exempel Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) och Ergonomi. Vi träffar även alla elever på gymnasiets bygg- och vvs-program varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa..
Placeringsort: Växjö
Typ av tjänst: Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning och tjänsten har ett lönespann på 37 000 kr – 39 000 kr beroende på erfarenhet.
Ansökan: Skicka till ansokan@galaxenbygg.se
och märk den "Koordinator Växjö/Kalmar". Ansök senast 16 augusti 2026.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta regionchef Veronica Ackefelt via mail; veronica.ackefelt@galaxenbygg.se
eller HR-chef Malena Palm; malena.palm@galaxenbygg.se
så återkopplar vi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: ansokan@galaxenbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Koordinator Växjö/Kalmar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Galaxen Bygg AB
(org.nr 556286-0352), https://galaxenbygg.se/
352 59 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9983636