Koordinator till spännande kund i Göteborg

Digitalenta AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-04-09


Vi söker en serviceinriktad och strukturerad Koordinator för kontor och reception till ett spännande konsultuppdrag hos en aktör inom kollektivtrafik med kontor i centrala Göteborg. Uppdraget löper från den 10 maj 2026 till den 28 februari 2027 och är på heltid.
Om rollen
I denna roll blir du en nyckelperson i det dagliga arbetet med att skapa en välfungerande och välkomnande kontorsmiljö. Du tillhör ett team inom administrativ service och arbetar nära kollegor för att säkerställa att interna servicefunktioner fungerar smidigt. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du bidrar aktivt till en positiv upplevelse för medarbetare och besökare.

Publiceringsdatum
2026-04-09

Dina arbetsuppgifter
Samordna och utveckla arbetet inom reception och kontorsservice

Planera och koordinera möten, events och interna aktiviteter

Hantera inkommande ärenden, post och leveranser

Ansvara för beställningar, inköp och fakturahantering

Säkerställa en välkomnande och professionell miljö

Stötta kollegor och ledning i administrativa frågor

Identifiera förbättringsområden och effektivisera arbetssätt

Om dig
Du trivs i en social och serviceinriktad roll där du får möta människor och skapa struktur i vardagen. Du är lösningsorienterad, initiativtagande och har en god förmåga att prioritera när tempot är högt. Med ett öga för detaljer och en känsla för service ligger du steget före och fångar upp behov innan de uppstår. Du uppskattar att arbeta i team och bidrar till en inkluderande och positiv arbetsmiljö.
Erfarenhet och kompetens
Minst treårig gymnasieutbildning

Erfarenhet av serviceinriktade roller med många kontaktytor

Erfarenhet av arbete i reception, med koordinering eller liknande arbete

Erfarenhet av att planera och genomföra möten och events

Erfarenhet av fakturahantering

God förmåga att strukturera, prioritera och hantera flera uppgifter parallellt

Mycket god kommunikativ förmåga och professionellt bemötande

God IT-vana, inklusive Office-paketet, Teams och bokningssystem (meriterande med erfarenhet av AI-stöd)

Flytande svenska i tal och skrift

B-körkort

Är du redo för denna utmaning? Skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att få veta hur just du kan bidra till framgång i detta uppdrag!
Uppdraget För det här uppdraget anställs du som konsult på Digitalenta. Vi erbjuder alla våra konsulter ett gediget friskvårdsbidrag, försäkringar, förmånligt pensionssparande, konsultträffar och givetvis en engagerad konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden.

Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Digitalenta AB (org.nr 559248-0486), https://karriar.digitalenta.se
Drottningtorget 5 (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Digitalenta

