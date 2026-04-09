Koordinator till spännande kund i Göteborg
2026-04-09
Vi söker en serviceinriktad och strukturerad Koordinator för kontor och reception till ett spännande konsultuppdrag hos en aktör inom kollektivtrafik med kontor i centrala Göteborg. Uppdraget löper från den 10 maj 2026 till den 28 februari 2027 och är på heltid.
Om rollen
I denna roll blir du en nyckelperson i det dagliga arbetet med att skapa en välfungerande och välkomnande kontorsmiljö. Du tillhör ett team inom administrativ service och arbetar nära kollegor för att säkerställa att interna servicefunktioner fungerar smidigt. Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, och du bidrar aktivt till en positiv upplevelse för medarbetare och besökare.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Samordna och utveckla arbetet inom reception och kontorsservice
Planera och koordinera möten, events och interna aktiviteter
Hantera inkommande ärenden, post och leveranser
Ansvara för beställningar, inköp och fakturahantering
Säkerställa en välkomnande och professionell miljö
Stötta kollegor och ledning i administrativa frågor
Identifiera förbättringsområden och effektivisera arbetssätt
Om dig
Du trivs i en social och serviceinriktad roll där du får möta människor och skapa struktur i vardagen. Du är lösningsorienterad, initiativtagande och har en god förmåga att prioritera när tempot är högt. Med ett öga för detaljer och en känsla för service ligger du steget före och fångar upp behov innan de uppstår. Du uppskattar att arbeta i team och bidrar till en inkluderande och positiv arbetsmiljö.
Erfarenhet och kompetens
Minst treårig gymnasieutbildning
Erfarenhet av serviceinriktade roller med många kontaktytor
Erfarenhet av arbete i reception, med koordinering eller liknande arbete
Erfarenhet av att planera och genomföra möten och events
Erfarenhet av fakturahantering
God förmåga att strukturera, prioritera och hantera flera uppgifter parallellt
Mycket god kommunikativ förmåga och professionellt bemötande
God IT-vana, inklusive Office-paketet, Teams och bokningssystem (meriterande med erfarenhet av AI-stöd)
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Är du redo för denna utmaning? Skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att få veta hur just du kan bidra till framgång i detta uppdrag!
Uppdraget För det här uppdraget anställs du som konsult på Digitalenta. Vi erbjuder alla våra konsulter ett gediget friskvårdsbidrag, försäkringar, förmånligt pensionssparande, konsultträffar och givetvis en engagerad konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivare Digitalenta AB
https://karriar.digitalenta.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG
