Koordinator till Skövdedepån
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-08
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Nu söker vi en koordinator till Skövdedepån. Varmt välkommen med din ansökan senast 2 augusti!
Arbetsbeskrivning
Skövdedepån är en del av område Lager och distribution där vi levererar läkemedelsnära produkter till våra invånare. Som koordinator kommer du arbeta över hela område Lager och distribution med vissa arbetsuppgifter, vilket innebär att du har din bas på Skövdedepån men kommer arbeta i Göteborg med viss regelbundenhet. Du rapporterar direkt till avdelningschef på Skövdedepån och ingår i en mindre arbetsgrupp på tre medarbetare som tillsammans arbetar med olika administrativa arbetsuppgifter och stöttar varandra.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
Processorienterat arbete med rutiner och instruktioner
Kommunikation med kunder och invånare
Göra utskick, uppdatera produktkataloger och vår hemsida
Handläggning av behörighetsansökningar
Utbilda förskrivare och beställare i vårt system
ChefsstödPubliceringsdatum2026-07-08Kvalifikationer
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning med inriktning mot inköp, logistik eller ekonomi alternativt annan utbildning som tillsammans med erfarenhet av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av administrativt arbete samt god dator- och systemvana och behärskar Officepaketet väl. Då du kommer arbeta i Adobe InDesign med uppdatering av våra produktkataloger behöver du ha tidigare erfarenhet av att självständigt ha arbetet i detta system.
Som person är du ansvarsfull med ett sinne för ordning och tar egna initiativ samt hittar lösningar på potentiella utmaningar. Du har viljan och förmågan att ge god service och samarbeta med kollegor runt om i Västra Götalandsregionen. Vidare är du är kommunikativ och har goda språkkunskaper i svenska samt är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av processarbete samt arbete i affärssystem är meriterande.
Om oss
Område Lager och Distribution, med 180 medarbetare, ansvarar för att säkerställa en robust och sammanhållen lagerhållning samt distribution av förbrukningsmaterial och läkemedel som en del av förvaltningens uppdrag för VGR och dess invånare. Området har även ett helhetsansvar för förvaltningens externa transporter. Vi arbetar för att utveckla ett processorienterat arbetssätt för att försörja våra partners på bästa sätt genom hela produktionen och slutligen genom hela försörjningskedjan.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med önskad start 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
I denna rekryteringsprocess efterfrågar vi CV och att du besvarar ett par urvalsfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Du behöver inte bifoga ett personligt brev.
Frågor om tjänsten hanteras av Anna Andersson, Avdelningschef.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
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462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Göteborg Jobbnummer
9996076