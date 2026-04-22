Koordinator till SIG Hisingen, Unga vuxnaenheten
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Beskrivning
Med anledning av att en av våra medarbetare i SIG slutar, söker SIG-Hisingen nu en ny kollega till teamet.
SIG (social insatsgrupp) är en insats riktad till brottsaktiva unga vuxna på Hisingen som är motiverade till att bryta med sin kriminella livsstil, som uppvisar riskfaktorer för återfall i brottslighet eller som rör sig i riskmiljöer med andra kriminella. Arbetet i SIG syftar till att det kriminella beteendet ska upphöra och utgår ifrån individens behov.
SIG Hisingen driver även ett sysselsättningsprojekt som löper under tre års tid. I SIG-gruppen arbetar därför även en sysselsättningscoach.
Hisingen är Sveriges fjärde största ö och en viktig del av Göteborg. Här finns goda kommunikationer till Göteborgs centrum, ett brett utbud av restauranger, caféer och butiker samt närhet till både stadsliv och grönområden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Hisingen ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra.Dina arbetsuppgifter
Som SIG-koordinator ingår du i ett litet team med fyra SIG-koordinatorer varav en tjänst är delad metodstöd. Uppdraget består i huvudsak av att bygga stöttande team runt den unga vuxna och att sedan koordinera detta team för att nå de prosociala mål som individen satt upp. Viktiga samverkansparter är kriminalvården (häkte, anstalt och frivård), övrig socialtjänst, polis, öppenvård samt Arbvux för att nämna några. Visst uppsökande arbete förekommer då vi besöker häktet Göteborg. Liksom övriga SIG koordinatorer i Göteborg är vi också involverade i arbetet med GVI (Group violence intervention) vilket bla innefattar att sprida information och tala inför olika samverkanspartner, både externa och interna.Kvalifikationer
Du som söker bör ha ett engagemang för målgruppen, gilla självständigt arbete men också trivas med att arbeta i nätverk och vara koordinerande. Du bör vara driven, samarbetsinriktad, strukturerad och flexibel. Du har ett gott bemötande för de som vi är till för och skapar goda relationer med samverkanspartners och viktiga andra i klientens nätverk. Meriterande är om du sedan tidigare har arbetat med målgruppen på något sätt samt om du har erfarenhet inom socialtjänsten.Kvalifikationer
Socionomexamen
B-körkort
Meriterande:
Arbete med målgruppen tidigare
Erfarenhet av att arbeta i socialtjänsten eller i andra myndighetsutövande verksamheter som arbetar med målgruppen Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Berglind Brynjarsdottir, SSR berglind.brynjarsdottir@socialhisingen.goteborg.se 0313666424 Jobbnummer
