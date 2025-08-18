Koordinator till samverkanshuset mot våld i nära relationer
2025-08-18
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill du göra verklig skillnad för personer som utsätts för våld i nära relationer? Du blir en del av en verksamhet, som består av 14 medarbetare, där du gör skillnad - på riktigt - för personer i mycket utsatta livssituationer.
Vi söker nu en koordinator till Enheten mot våld i nära relationer och vårt kommande samverkanshus, en nyckelroll i arbetet med att samordna stödinsatser och skapa trygghet för våldsutsatta och deras barn. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Agera kontaktpunkt och stöd för våldsutsatta samt i kontakter med myndigheter.
Genomföra kartläggningssamtal med våldsutsatta för att identifiera stödbehov inom olika livsområden.
Samordna, initiera och följa upp stödinsatser från socialtjänst, vård, rättsväsende och ideella organisationer.
Leda koordineringssamråd tillsammans med representanter från olika verksamheter och göra gemensamma risk- och skyddsbedömningar.
Delta i styrgruppsmöten och driva utvecklingsfrågor.
Ansvara för att hålla informations- och dialogträffar inom området. Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom, socialpedagog eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av arbete med våldsutsatta personer.
• Erfarenhet av myndighetssamverkan och gärna samordnande uppdrag.
• Kunskap om relevant lagstiftning,
• Förmåga att leda samverkansmöten och samordna insatser mellan olika aktörer.
• Erfarenhet av att tala inför grupper och kan kommunicera tydligt och engagerande.
• Vana att hålla strukturerade samtal, dokumentera enligt rutiner och följa upp insatser
Vi söker dig som är:
• Utvecklingsorienterad och gillar att driva förändringsarbete
• Strukturerad och lösningsfokuserad - du har förmåga att se helheter och hålla ihop komplexa flöden. - Trygg och stabil - du hanterar svåra samtal och starka känslor med lugn och empati.
• Samverkansinriktad och inkluderande - du bygger tillit, lyssnar in olika perspektiv och skapar gemensam riktning.
• Drivande men prestigelös - du får saker att hända genom samarbete snarare än position.
• Ansvarstagande och flexibel - du arbetar självständigt men söker alltid det gemensamma bästa.
Anställningsinformation
Intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden.
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
