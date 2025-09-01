Koordinator till personlig assistans
2025-09-01
Har du erfarenhet av bemanning och rekrytering och brinner för att vara ett professionellt stöd? Låter det dessutom spännande att få chansen att vara med från början i en ny enhet med fokus på bemanning och administration? Då är rollen som koordinator perfekt för dig!
Om arbetsplatsen
Personlig assistans är en del av avdelningen Funktionsstöd och vårt uppdrag är att ge stöd till personer som, på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar, behöver hjälp med sina grundläggande behov.
Under 2025 har en omorganisation av delar av avdelningen påbörjats och nu samlar vi all bemanning och administration under en gemensam enhetschef. Enheten kommer att ha cirka 20 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att stötta avdelningens enhetschefer i administrativa uppgifter och korttidsbemanning.
Din arbetsplats kommer att vara på Landskronavägen 1 och här arbetar du i ett nära samarbete med ditt arbetslag.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett härligt team som har högt i tak och som värdesätter ett gott samarbete. Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Din arbetsdag börjar tidigt på morgonen och ditt största ansvarsområde är att självständigt sköta den dagliga bemanningen. Som koordinator är du navet i verksamheten och har ofta första kontakten med medarbetaren. Du utgår från behovet av insatser hos kunderna kopplat till schemaläggning av medarbetare. Tillsammans med ansvarig chef planerar du den långsiktiga bemanningen, exempelvis inför längre vakanser som semestrar och sjukskrivningar. Vi arbetar i schemaplaneringssystemet Medvind, och mycket av din kommunikation sker via telefon och mejl.
Du planerar och initierar rekrytering av timvikarier till verksamheten och är ibland delaktig i processen gällande rekrytering av medarbetare till tillsvidaretjänster. I arbetet ingår även arbetsuppgifter som schemaplanering utifrån kundens beslut och antal timmar och du kommer att ha ett tätt samarbete med administratör i flera frågor som rör schema, medarbetare, avtal, beslut med mera.
Vidare ingår arbetsuppgifter så som att, vid behov, åka ut till kunder för att leverera olika förnödenheter samt vara behjälplig vid tekniska problem avseende internetuppkoppling, datorer, webutbildningar eller att vara ett stöd vid administrativa arbetsuppgifter.
Tjänstens innehåll kan komma att justeras i och med organisationsförändringen och arbete på helger och röda dagar kan förekomma.Kvalifikationer
Du som söker ska ha en relevant utbildning, minst på gymnasial nivå. Vi behöver dig som har erfarenhet av och ett intresse för bemanning och rekrytering samt kunskap gällande arbetstidslagen och schemaplanering, gärna inom vård och omsorg. Det är viktigt att du har en mycket god administrativ förmåga och vana av att arbeta i olika digitala system och känner dig bekväm att arbeta i Office-paketet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en liknande roll, gärna inom personlig assistans.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som koordinator behöver du vara lösningsorienterad, strukturerad och självgående. Arbetet ställer höga krav på att snabbt kunna hitta lösningar i akuta situationer, och förmågan att kunna behålla lugnet och våga hugga i där det behövs i sådana lägen är en nödvändighet. Vidare behöver du ha en mycket god kommunikativ förmåga.
Vård- och omsorgsförvaltningen
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
