B3 Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm2021-04-152021-04-15B3 Personal är ett bemannings- och rekryteringsföretag beläget i Stockholm men med verksamhet runt om i landet. Vi vänder oss till dig som är engagerad och har hög arbetsmoral. Oavsett var i karriären du befinner dig vill vi hjälpa dig ta nästa steg!I samarbete med MTAB söker vi nu en skicklig koordinator till deras auktionsgrupp i Bromma.MTAB är en ledande leverantör av specialtransporter i Norden. MTABs affärsidé är att transportera, hantera och förvara ömtåliga och värdefulla föremål/produkter med minsta möjliga påverkan på såväl utrustning som miljö.Du kommer att arbeta i ett högt arbetstempo i en mindre grupp med ansvar för frågor rörande MTABs auktionskunder. Du kommer arbeta med allt från ordermottagning och kundservice till avrapportering och fakturering. Du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt och föra kommunikation i olika led. Några exempel på arbetsuppgifter:Besvara frågor från kunder angående pågående leveranserReklamationshantering och kundservice via telefon och e-postSvara på enklare förfrågningar och ge priser till kundPlanera och lägga order i affärssystemetFaktureringTjänsten är en tillsvidare tjänst med tillämpad provanställning, start i början av juni.Vi ser gärna att du har erfarenhet från kundservice eller annan administrativ roll och att du har en god känsla för service. För att trivas i denna roll behöver du vara bekväm i att kommunicera med kund via både mail och telefon. Det krävs att du är självständig, strukturerad, kan ta egna initiativ och säkerställer att saker blir slutförda. Eftersom tempot är högt med många inkommande ärenden krävs det att du kan prioritera ditt arbete. Som person är du lösningsorienterat och har ett positivt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KravMinst ett par års arbetslivserfarenhetGoda kunskaper i svenska och engelska språket i tal och skriftDatorvanDu erbjudsEn härlig och trygg arbetsplats och lön enligt ö.k.Arbetstid 8-17 mån- fre, 100% heltid.Är du redo att ta nästa steg? Vill du vara del av ett företag som värnar om sin personal? Sök redan idag! Denna rekrytering sker i samarbete med B3P, alla ansökningar hänvisas därför till B3P.B3P jobbar med ett löpande urval och det betyder att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Ansök därför så snart som möjligt! Om du har några frågor är du välkommen att maila alexander@b3p.se . Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail - endast frågor.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt ökSista dag att ansöka är 2021-05-05B3 Personal AB5694850