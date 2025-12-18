Koordinator till Kommunala aktivitetsansvaret
2025-12-18
Vi söker en engagerad och strukturerad koordinator till Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Hos oss blir du en viktig del i arbetet med att stödja ungdomar i åldern 16-20 år som inte fullföljt sina gymnasiestudier eller saknar gymnasieexamen. Tillsammans arbetar vi för att skapa vägledning, motivation och möjligheter för ungdomar att hitta rätt väg framåt.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
I rollen som koordinator ansvarar du för att motivera och stödja ungdomar vidare mot studier eller meningsfull sysselsättning. Uppdraget omfattar bland annat att;
• genomföra vägledande, motiverande och stödjande samtal.
• koordinera insatser såsom praktik, ha kontakt med andra samhällsaktörer och individuella stödåtgärder.
• bidra till att kommunen erbjuder individuellt anpassade insatser som i första hand syftar till att ungdomar ska påbörja eller återuppta studier.
• dokumentera insatser och processer på ett professionellt sätt.
• samverka nära med skolor, vårdnadshavare och andra relevanta aktörer.
• arbeta med praktik.
• utvecklingsarbete.
Arbetet innehåller utöver detta en del administrativa uppgifter såsom dokumentation i UKA (digitalt system för dokumentation och uppföljning inom KAA), framtagande av avtal med folkhögskolor och praktikplatser etc. Det är ett varierande och väldigt viktigt arbete.
Din arbetsplats
Som koordinator arbetar du i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i en grupp om tre personer och tjänsten är centralt placerad med kontor på Stångs magasin. Du kommer ingå i ett team som består av 7 medarbetare där 3 arbetar som koordinatorer i det kommunala aktivitetsansvaret och 3,5 arbetar i mottagningsgruppen för introduktionsprogram, med placering/mottagande av elever till introduktionsprogram för ej fullt behöriga elever.
I din roll som koordinator inom KAA arbetar du med ungdomar som är folkbokförda i Linköpings kommun i åldrarna 16-20 år, som inte påbörjat eller av någon anledning avslutat sina gymnasiestudier före gymnasieexamen. Detta för att erbjuda insatser som ska leda till gymnasiestudier. Organisatoriskt tillhör du Centrala elevhälsan.
Du som söker
Du har en högskoleutbildning inom det beteendevetenskapliga området eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant. Du har erfarenhet och god kännedom om skolsystemet gällande åldern 16-20 år. Vidare vill vi att du har god kännedom om arbetsmarknaden för ungdomar. Vi vill också att du har erfarenhet av arbete med ungdomar i vägledande och handledande samtal och att du har erfarenhet av arbete med ungdomar med NPF-diagnos. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift då arbetet innebär kontakt med externa aktörer och medborgare samt dokumentation. Det är en fördel om du har körkort då det ingår en del besök i tjänsten hos olika aktörer.
Som person är du trygg och stabil med god självinsikt. Du tar ansvar och strukturerar ditt arbete och driver dina processer vidare. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Din erfarenhet gör att du har lätt för att sätta dig in i ungdomars situation och perspektiv, samtidigt som du skapar och bibehåller en professionell relation till ungdomar, vårdnadshavare och samarbetspartners. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du står för det som är sagt och vågar säga ifrån.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16368 Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb.
Linköpings kommun
Bitr elevhälsochef
Elisabeth Karelid elisabeth.karelid@utb.linkoping.se 013-205437
