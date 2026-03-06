Koordinator till kommande uppdrag i Jönköping via Poolia
Poolia AB / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-03-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Jönköping
, Aneby
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad koordinator som vill arbeta med planering, bokning och administrativ uppföljning. I rollen ansvarar du för att samordna kundbesök, boka tekniska resurser hos underentreprenörer samt säkerställa att återrapporterad information registreras korrekt i våra system.
Du kommer att arbeta i en koordinerande funktion där du har många kontaktytor och spelar en viktig roll i att skapa ett effektivt flöde mellan kunder, tekniker och interna system.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Administrera bokning av kundbesök
Koordinera och boka tekniker hos underentreprenörer
Registrera och följa upp återrapporterade uppgifter i system
Sammanställa underlag och planera arbeten från externa leverantörer
Säkerställa struktur, kvalitet och uppföljning i det administrativa arbetet
Rollen passar dig som trivs i en koordinerande funktion där ordning, struktur och god kommunikation är centralt.
Kvalifikationer (krav)
Goda kunskaper i Microsoft Excel, särskilt för strukturering av information
Erfarenhet av resurskoordinering eller bokning
Erfarenhet av kundkontakt
Meriterande
Erfarenhet av kundkontakt inom verksamheter med myndighetsutövning
Erfarenhet från arbete i tekniskt orienterade verksamheter eller distributionsmiljöer
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har ett starkt ordningssinne. Du har en god samordningsförmåga och trivs i en roll där du hanterar flera uppgifter parallellt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med både kunder och externa leverantörer.
Om verksamheten
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Louice Silvärn louice.silvarn@poolia.se Jobbnummer
9782810