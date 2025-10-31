Koordinator till enheten för nationell samordning
E-Hälsomyndigheten / Administratörsjobb / Kalmar Visa alla administratörsjobb i Kalmar
2025-10-31
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Hälsomyndigheten i Kalmar
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en koordinator som vill bidra till en välfungerande och utvecklingsinriktad verksamhet inom hälsa, vård och omsorg. I rollen får du en viktig del i att samordna, planera och skapa förutsättningar för ett effektivt samarbete.Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Som koordinator bidrar du till att skapa struktur och samordning i verksamheten. Du stödjer arbetet med samverkan mellan interna och externa aktörer samt deltar i planering, bokning och uppföljning av möten och aktiviteter. I rollen ingår att förbereda mötesunderlag, skriva anteckningar och följa upp beslut. Du hanterar dokumentation, diarieföring och kommunikation, sammanställer information och bistår med uppdatering av intranät och andra kommunikationskanaler. Som koordinator deltar du även i utveckling och förbättring av rutiner, processer och arbetssätt.
Om enheten
Enheten tillhör avdelningen digital infrastruktur som ansvarar för att samordna och utveckla digital informationsförsörjning inom sektorn hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård nationellt samt säkerställer en säker och hållbar digital infrastruktur.
Enheten ansvarar för strategisk samordning på nationell nivå. Arbetet omfattar samverkan med externa aktörer, juridik kring hälsodata samt samordning av digital infrastruktur inom hälso- och sjukvårdssektorn. Enheten koordinerar även myndighetens strategiska samverkansstruktur samt ansvarar för den gemensamma samordningen inom sektorn.
Om dig
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att trivas och lyckas i rollen. Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för ditt arbete. Du planerar och organiserar dina uppgifter på ett strukturerat sätt och driver dem självständigt framåt. Samtidigt är du flexibel och trivs i en föränderlig miljö där du ser möjligheter i nya situationer. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och bidrar till ett positivt arbetsklimat. I pressade lägen behåller du lugnet, fokuserar på rätt saker och håller en stabil kurs mot målet.
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom relevant område
• flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av att bistå i och koordinera arbetet mellan olika interna och externa aktörer
• aktuell arbetslivserfarenhet av att sköta korrespondens och kommunikation internt och externt, exempelvis med verktyg som Confluence
• aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta på en myndighet
• mycket god förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
• aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta i en agil organisation
• aktuell arbetslivserfarenhet av och kunskap om det komplexa landskapet inom digitalisering i hälsa, vård och omsorg
• aktuell arbetslivserfarenhet av att bidra till utveckling av rutiner och processer
• aktuell arbetslivserfarenhet av att delta i förbättringsarbete och implementering av nya arbetssätt.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt med flera samhällsviktiga tjänster för vård och apotek som alltid ska fungera. Vi driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvård och skapar förutsättningar för digitalisering.
Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Du blir en del av en arbetsplats där vi jobbar med viktiga samhällsuppdrag.
Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delar av tiden på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Tf sektionschef Jessica Tegelius: jessica.tegelius@ehalsomyndigheten.se
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Gabriela Plachecka: gabriela.plachecka@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 21 november 2025. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på urvalsfrågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Om E-hälsomyndigheten
E-hälsomyndigheten driver utvecklingen av den nationella digitala infrastrukturen inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan, oavsett var individer får vård.
Hos oss arbetar cirka 600 medarbetare fördelat på två orter, Kalmar och Stockholm. Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Rekryteringen sköts av E-hälsomyndighetens HR-enhet och vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-Hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), https://www.ehalsomyndigheten.se/jobba-hos-oss/ Arbetsplats
E-hälsomyndigheten Jobbnummer
9583677