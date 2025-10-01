Koordinator till enheten arbetsnära aktiviteter
Helsingborgs kommun / Administratörsjobb / Helsingborg Visa alla administratörsjobb i Helsingborg
2025-10-01
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad?
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Om arbetsplatsen
Arbetsmarknad ansvarar för att alla invånare som uppbär ekonomiskt bistånd deltar i heltidsaktiviteter. Verksamheten är uppdelad i två spår: ett med fokus på stärkande och inkluderande insatser som hälsofrämjande, socialt och språkstödjande stöd, och ett med tydlig inriktning mot arbete och studier genom exempelvis arbetsträning, matchning, jobbspår och insatser för ungdomar. Arbetet sker i tvärfunktionella team där insatserna anpassas efter individens behov för att skapa bästa möjliga väg mot självförsörjning.
Enheten arbetsnära aktiviteter arbetar med heltidsaktivering för invånarna. Det görs genom framstagsjobb som både sker i egen regi och ute i stadens övriga förvaltningar.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som koordinator hos oss får du en nyckelroll i att stödja enhetschefen och projektledaren och vara länken mellan enhetsledningen och övriga verksamheten. Du arbetar nära chefer och medarbetare för att säkerställa att processer fungerar smidigt, att information når rätt personer och att samverkan med interna och externa aktörer är effektiv. Du driver och följer upp aktiviteter, bidrar till utvecklingsarbete och är ett viktigt stöd i det dagliga arbetet.
I arbetet ingår det att skapa struktur, se detaljer, hantera statistik och uppföljning. Likaså att kunna formulera sig i olika medier för att nå målgrupperna. Detta på ett snabbt och effektivt sätt, och att kunna göra avvägningar vad som är tillräckligt bra. Detta till invånare, arbetsgivare, utbildningsanordnare, kommuner och andra samarbetspartners för att möjliggöra att invånare kommer i framstegsjobb.
Arbetsuppgifterna kräver en digital mognad för att kunna implementera och underhålla digital teknik/digitala tjänster både internt och externt.Kvalifikationer
• Akademisk examen (180 hp enligt nya systemet) inom kommunikation, statsvetenskap eller motsvarande. Eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med digital kommunikation till olika målgrupper, ex. intranät, extranät, sociala medier, film etc.
• Minst 3 års erfarenhet av arbete med administrativa uppgifter med statistik, ekonomi, mål- och resultatuppföljning etc.
• Erfarenhet av att driva mål och resultatarbete.
• Vana vid att använda digitala system.
• God vana av att använda Officepaketet, särskilt Word, Excel samt Powerpoint.
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska samt engelska.
Meriterande
• Ledarskapsutbildning.
• Erfarenhet av att driva utvecklingen av digital utveckling.
• Goda kunskaper om arbetsmarknads- och utbildningsfrågor.
I denna tjänst är följande färdigheter aktuella för att kunna lyckas med uppdraget. Du behöver kunna presentera och kommunicera information till olika målgrupper, ha lätt för att arbeta tillsammans med andra, förmåga att planera och organisera, ha lätt för att skapa relationer och nätverk samt att du har en förmåga att kunna hantera krav och motgångar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100 %
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Projektledare
Kent Holmgren kent.holmgren@helsingborg.se Jobbnummer
9536161