Koordinator till Bo tryggt hemma
2025-08-27
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Vi växer och bygger framtidens äldreomsorg!
Just nu genomgår Bo tryggt hemma en spännande organisationsförändring där vi utökar våra områden och stärker vår struktur. Det här är en satsning på både kvalitet och kapacitet med målet att skapa en tryggare, mer tillgänglig och hållbar omsorg för våra brukare.
Som en del av vår förändringsresa söker vi nu fler engagerade koordinatorer där kvalitet & omtanke står i centrum.
Som koordinator inom vård och omsorg får du ett självständigt och varierat uppdrag där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter. Du spelar en nyckelroll i att skapa trygghet och kontinuitet för våra brukare och i att stötta våra medarbetare.
I din roll arbetar du bland annat med:
• Planering i LifecarePlanering, vårt logistiksystem för insatser inom Bo tryggt hemma.
• Schemaläggning och introduktion av nyanställda.
• Fakturahantering och budgetarbete i nära samarbete med enhetschef.
Vi söker dig som har ett öga för detaljer, ett hjärta för människor och ett driv att göra skillnad varje dag.
Är du redo att bli en del av ett team som vågar tänka nytt? Vill du vara med och forma framtidens äldreomsorg?
Välkommen med din ansökan tillsammans gör vi skillnad!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett starkt administrativt driv och ett genuint intresse för vård och omsorg.
Det är meriterande om du har arbetat i något av våra verksamhetssystem:
LifecarePlanering
TES
Timecare
Procapita/LifecareUtförare
Visma personec
Vi söker dig som är:
• Kommunikativ och tydlig i både tal och skrift
• Strukturerad och lösningsfokuserad
• Har ett gott öga för logistik och planering
• Självständig och trygg i att fatta beslut
• Van att följa rutiner, lagkrav och tidsplaner
• För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till bil.
I rollen ingår helgtjänstgöring var 13:e helg, då du ansvarar för bemanningsplaneringen för hela vård och omsorg.
