Koordinator till avdelningen Energisystem
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-30
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en koordinator för EU-ansökningar omfattande 20% för avdelning energisystem.
Om jobbet
I rollen som koordinator leder du arbetet med EU-ansökningar vid avdelningen. I arbetet ingår att skriva EU-ansökningar, planera och leda arbetet tillsammans med kollegor vid avdelningen och hålla regelbunden kontakt med berörda vid EU-kommissionen om ansökan.
Om dig
Vi söker dig som är drivande i att skriva EU-ansökningar och har dokumenterad erfarenhet av att leda EU-projekt (post-award) såväl som att skriva och få beviljat EU-projekt (pre-award). God förmåga att utrycka sig i tal och skrift är ett krav.
Vi vill att du har:
En examen från högre utbildning på grundläggande eller avancerad nivå.
Dokumenterat erfarenhet av att leda EU-ansökningsarbete
Dokumenterad erfarenhet av att leda EU-projekt
Det är meriterande om du har:
Ett bra nätverk inom EU avseende genomförandeorgan som finansierar forskning.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på avdelning energisystem inom institutionen ekonomiskt och industriell utveckling. Avdelning energisystem är Sveriges äldsta energisystemavdelning och har sedan år 1980 bedrivit forskning inom området.
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei/ensys
Om anställningen
Anställningen är på deltid, 20 % fram till 31/3, 2027.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell och differentierad lönesättning och sker i enlighet med gällande kollektivavtal (RALS/RALS-T) samt universitetets riktlinjer för lönebildning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-30Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 20 juli 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Malin Thunström malin.thunstrom@liu.se +4613282583 Jobbnummer
9985106