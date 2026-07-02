Koordinator till Arbetsmarknadsenheten
Östersunds Kommun / Marknadsföringsjobb / Östersund Visa alla marknadsföringsjobb i Östersund
2026-07-02
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Vill du vara med och göra skillnad på riktigt?
På Arbetsmarknadsenheten i Östersunds kommun jobbar vi varje dag för att fler människor ska hitta sin plats i arbetslivet och i samhället. Nu söker vi en koordinator som vill bli ett viktigt nav i vår verksamhet – med människan i fokus.
Ditt nya jobb
I höst utökar vi vår gruppverksamhet! Det innebär att betydligt fler deltagare erbjuds att delta i grupper med olika teman, detta för att möta det ökade behovet av aktiviteter till följd av aktivitetskravsreformen. Som koordinator hos oss har du en central roll i att få vår gruppverksamhet att fungera i vardagen. Du är personen som ser till att planering, bemanning och logistik håller ihop, att deltagare känner sig välkomna och att verksamheten flyter smidigt från morgon till kväll.
Genom att vara ansiktet utåt i våra lokaler och på ett välkomnande sätt ta emot våra deltagare bidrar du till att skapa en trygg och professionell miljö. Rollen innebär många kontaktytor och nära samarbete med arbetsmarknadskonsulenter, gruppledare och andra funktioner inom verksamheten.
Det här är en roll för dig som trivs när det händer mycket omkring dig, som gillar att skapa struktur och som samtidigt har lätt för att bygga relationer. Du är trygg, varm och tydlig – en person som både deltagare och kollegor gärna vänder sig till när de behöver stöd.
När något oväntat händer är du den som snabbt hittar lösningar och får verksamheten att fortsätta fungera.
Vanliga arbetsuppgifter
Som koordinator är du en mycket viktig del av vårt team. Du bidrar med din kompetens genom att:
Planera och samordna gruppaktiviteter och scheman
Ansvara för närvaroregistrering, uppföljning och rapportering
Vara kontaktperson för frågor kring aktiviteter, schema och deltagande
Säkerställa att lokaler, resurser och bemanning fungerar enligt plan
Stötta och samordna gruppledare i det dagliga arbetet
Introducera och välkomna deltagare till verksamheten
Bidra till struktur, ordning och gemensamma arbetssätt i verksamheten
Följa upp praktiska frågor och säkerställa att rutiner efterlevs
Vid behov själv hålla i gruppaktiviteter eller täcka upp vid frånvaro
Samordna verksamhetens praktiska säkerhetsarbete, exempelvis kring larm, passersystem, lokalsäkerhet och utrymningsrutiner
Delta i utvecklingen av verksamheten och bidra till ständiga förbättringar
Kort sagt är du personen som märker när något håller på att falla mellan stolarna – och ser till att det inte gör det.
Din kompetens
Vi söker dig som har mycket god administrativ förmåga och som trivs i en roll där struktur, planering och samordning står i centrum. Du har lätt för att hålla koll på många delar samtidigt utan att tappa helheten.
Du är tydlig och trygg i ditt sätt att leda och samordna, samtidigt som du är prestigelös och beredd att hjälpa till där det behövs. Du bygger förtroendefulla relationer, samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Du är lösningsorienterad och ser möjligheter även när förutsättningarna snabbt förändras. Du har god digital vana och lätt för att lära dig nya system.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av samordning, administration eller koordinerande arbetsuppgifter
God digital kompetens och vana att arbeta i administrativa system
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknads-, social- eller rehabiliteringsområdet
Erfarenhet av gruppverksamhet eller gruppledning
Erfarenhet av arbete med personer som står långt från arbetsmarknaden
Erfarenhet av praktiskt säkerhetsarbete i verksamhetslokaler
Kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering eller samverkan mellan myndigheter
Hos oss får du en central roll i en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag. Du får möjlighet att påverka, utveckla och vara med och bygga upp nya arbetssätt där gruppaktiviteter, arbetsfokus och delaktighet står i centrum.
Vi söker inte bara någon som kan samordna verksamheten – vi söker någon som vill vara en viktig del av den.
Välkommen med din ansökan!
Observera:
Rekryteringsarbetet inklusive intervjuer sker löpande under hela ansökningsperioden.
För kontakt/frågor till rekryterande chef, rekommenderas företrädesvis mejlkontakt.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor ochannonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
)
831 35 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Vision
Sara Juntti sara.juntti@ostersund.se +4663144475 Jobbnummer
9990351