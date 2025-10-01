Koordinator till Aleris basal hemsjukvård i Täby
2025-10-01
Är du engagerad, strukturerad och redo att ta en central roll i en dynamisk och utvecklande verksamhet? Hos oss får du möjlighet att använda dina organisatoriska färdigheter för att förbättra vardagen för både patienter och medarbetare.
Vi söker nu en koordinator som vill bli en del av vårt engagerade team - varmt välkommen med din ansökan!
Vårt kontor finns på Fogdevägen 4A i Täby.
Om rollen
Som koordinator har du en nyckelroll i vår verksamhet. Du ansvarar för att planera och samordna insatser för att säkerställa att patienterna får rätt vård i rätt tid och att våra medarbetare har goda förutsättningar i sitt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Planering av patientbesök och medarbetare i planeringssystemet Epsilon.
Säkerställa kontinuitet i vården och god arbetsfördelning.
Övrig administration, exempelvis svara i kontorstelefon, hantera beställningar, förråd, nycklar och fordon.
Samverkan med det administrativa teamet samt våra kliniska medarbetare.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom vården eller i en koordinerande roll.
Talar och skriver flytande svenska.
Har god datorvana.
Är strukturerad, stresstålig, flexibel, positiv och lösningsorienterad.
Har god kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
B-körkort.
Tidigare erfarenhet av hemsjukvård eller arbete i systemet Epsilon är meriterande.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med inledande provanställning på 6 månader
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Aleris Hemsjukvård erbjuder en välorganiserad och trivsam arbetsplats där våra värdeord Ansvarsfullt, Enkelt och Innovativt genomsyrar hela verksamheten. Vi utför basal hemsjukvård under kvällar, nätter och helger som ett komplement till vårdcentralerna, vilka ansvarar för dagvården.
Vårt erbjudande
Hos Aleris får du tillgång till en rad förmåner som stödjer både ditt arbetsliv och privatliv. Vi erbjuder:
En genomarbetad introduktion med tydlig uppföljning
En kultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Låter detta som rätt roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9535143