Koordinator, socialtjänsten
Skellefteå kommun, individ- och familjeomsorg / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2026-07-09
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Vill du ha en samordnande roll där du bidrar till att socialtjänstens placeringar håller hög kvalitet och används på ett ansvarsfullt sätt? Som koordinator inom individ- och familjeomsorgen blir du en viktig länk mellan socialtjänsten, externa vårdgivare och flera andra funktioner. Genom att skapa struktur, följa upp avtal och utveckla arbetssätt bidrar du till en rättssäker och effektiv hantering av kommunens placeringar utanför det egna hemmet.
DIN ROLL
Som koordinator ansvarar du för att samordna och utveckla arbetet runt kommunens externa placeringar. Du arbetar med avtal, uppföljning, kvalitet och samverkan mellan socialtjänsten och externa vårdgivare med placeringar för barn, unga och vuxna. Du samordnar arbetet mellan socialsekreterare, chefer, controllers, ekonomer, upphandlare, stödfunktioner och externa vårdgivare för att säkerställa att avtal följs på ett kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt.
Du ansvarar för att utveckla och uppdatera rutiner för uppföljning, granskar avtal och fakturor samt följer upp kostnader för att bidra till en effektiv användning av kommunens resurser. Du ser också till att uppsägningstider och avtalsvillkor följs och att dokumentationen håller hög kvalitet.
I uppdraget ingår även arbetet med upphandlingar, omförhandlingar och eventuella tvister samt att sprida kunskap om riktlinjer och arbetssätt.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som är relevant för uppdraget, exempelvis som socionom, ekonom, upphandlare, HR-specialist eller sociolog.
Du har erfarenhet av att arbeta i en koordinerande roll där du planerat, strukturerat och följt upp processer tillsammans med flera olika aktörer. Du har också en god administrativ förmåga och är van att arbeta i olika digitala system, hantera dokumentation och följa processer och rutiner. Du ser möjligheter att utveckla arbetssätt och bidrar gärna till att göra processer enklare, säkrare och tydligare.
Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift, och har lätt för att skapa goda relationer. Du är trygg i att ta kontakt med människor, samordna olika intressen och formulera tydlig dokumentation och avtal utifrån befintliga mallar.
Det är meriterande om du har erfarenhet från socialtjänsten eller har arbetat med placeringar, upphandlingar eller avtalsuppföljning. Erfarenhet av ekonomiskt arbete, exempelvis fakturahantering, budget eller uppföljning, är också en fördel.
För att trivas i rollen behöver du tycka om att skapa struktur och driva arbetet framåt. Du arbetar metodiskt, håller ihop flera processer samtidigt och ser till att uppgifter slutförs. När frågor är komplexa kan du analysera information och se samband mellan olika faktorer. Du samarbetar prestigelöst med många olika funktioner, bygger förtroendefulla relationer och känner dig trygg i din roll.
DIN NYA ARBETSPLATS
På individ- och familjeomsorgen arbetar vi för att människor ska få en bättre livssituation. Vi ger stöd, skydd och vägledning, alltid med respekt för individens ansvar och integritet. Här möter du kollegor som med mod, omtanke och samarbete gör verklig skillnad för både barn, unga och vuxna i Skellefteå.
Som placeringskoordinator blir du en del av individ- och familjeomsorgen på socialkontoret. Du kommer att samarbeta nära flera olika verksamheter och funktioner inom kommunen, vilket ger dig en bred inblick i socialtjänstens arbete och stora möjligheter att påverka hur våra processer utvecklas.
Hos oss värdesätts samarbete, kunskapsutbyte och engagemang. Du får ett uppdrag där du bidrar till att utveckla arbetssätt som stärker kvaliteten i verksamheten och skapar goda förutsättningar för både kollegor och de människor vi finns till för.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Urvalet påbörjas efter sista ansökningsdag den 23 augusti. De kandidater som går vidare i processen bjuds in till tester och intervju. Vi återkopplar till alla sökande inom en vecka efter sista ansökningsdag.
Inför en eventuell anställning behöver den sökande visa upp ett aktuellt registerutdrag för arbete till en ledande befattning inom kommun från Polismyndigheten.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "746880". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Individ- och familjeomsorg Kontakt
Vision Skellefteå vision@skelleftea.se +46910736160 Jobbnummer
9997693