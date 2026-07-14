Koordinator på deltid (vikariat)
Curex Gruppen AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-14
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Är du en person som tycker om variation, är snabb på att lära dig nya system och trivs med stort eget ansvar? Då kanske du är den vi söker!
Vi söker nu en administrativ koordinator på deltid till vårt kontor på Upplandsgatan i Stockholm, med önskad start i slutet av augusti eller början av september.
Det här är ingen tjänst för dig som tycker om att göra samma sak varje dag. Hos oss behöver du uppskatta variation, kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och känna dig bekväm med att planeringen ibland ändras med kort varsel.
Ena dagen kanske du planerar scheman för kunder och medarbetare, nästa dag hanterar du ombokningar vid sjukdom, arbetar i våra digitala system eller hjälper till med administrativa uppgifter inom våra verksamheter. Ingen dag är den andra lik – och det är precis så vi vill ha det.
Exempel på arbetsuppgifter
Schemaläggning för kunder och medarbetare.
Hantering av ombokningar och förändringar vid exempelvis sjukdom.
Administrativt arbete i flera olika digitala system.
Hantering av kundärenden.
Hjälpa till med administrativa uppgifter inom våra verksamheter.
Hos oss hjälps vi åt och arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag. Vi söker därför dig som är prestigelös och tycker om att hjälpa till där det behövs.
Enklare praktiska uppgifter som får den dagliga verksamheten att fungera smidigt.
Vi tror att du
Är mycket bekväm med datorer och digitala verktyg.
Har lätt för att lära dig nya program och system.
Är självgående och tycker om att ta egna initiativ.
Är stresstålig och har lätt för att prioritera när mycket händer samtidigt.
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad.
Tycker om att arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Trivs med variation och tycker att det är roligt att ingen dag är den andra lik.
Ser vad som behöver göras och hjälper gärna till där det behövs.
Du behöver inte kunna allt från början. Det viktigaste för oss är att du är nyfiken, tycker om att lära dig nya saker och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetssätt och system.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i rollen behöver du uppskatta frihet under ansvar och känna dig bekväm med att själv planera och driva ditt arbete framåt.
Tjänsten är en deltidsanställning (vikariat). Arbetet kan delvis utföras på distans, men du behöver även kunna arbeta från vårt kontor på Upplandsgatan i Stockholm.
Vi ser gärna att du arbetar måndag-onsdag, men detta kan diskuteras.
Låter det som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: susanne@curexgruppen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Curex Gruppen AB
(org.nr 556441-7656) Arbetsplats
CurexGruppen AB Jobbnummer
10002918