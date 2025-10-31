Koordinator med Team Leader-ansvar
2025-10-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Trollhättan
, Linköping
, Malmö
Varför jobba på SafeTeam?
Vi på SafeTeam är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för alla medarbetare. Vi lever våra värderingar; Schyssta, Servicefokuserade och Säkra.
SafeTeam är stort nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, kollektivavtal och fördelaktiga villkor - men samtidigt litet nog för en alldeles speciell och familjär stämning. Vi jobbar med ett brett produktutbud, allt ifrån passersystem, lås och larm till kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Här hamnar du i gott sällskap, vi är cirka 200 härliga kollegor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Mölndal, Trollhättan och Stenungsund.
Vad ingår i jobbet?
Kundtjänst på SafeTeam i Göteborg består idag av fyra koordinatorer som tillsammans ansvarar för förstalinjens kundtjänst. Som Team Leader har du ett ledaransvar för övriga tre koordinatorer i gruppen.
Koordinatorerna har en samordnande funktion med många kontaktytor. Era dagliga arbetsuppgifter består i att bemanna vår ordertelefon och mejl, skapa serviceordrar utifrån kunders beställningar i vårt ordersystem, koordinera kontakter och jobb till rätt person samt ansvara för materialbeställningar.
Som koordinator ansvarar du även för faktureringsunderlag och attestering av leverantörsfakturor. Även andra administrativa uppgifter, som hantering av kvalitetsuppföljning och kundregister, samt beställning av kontorsmaterial ingår.
Och viktigast av allt: du bemöter våra kunder, kollegor, leverantörer och andra kontakter på ett trevligt och professionellt sätt! Allt arbete utförs i enlighet med SafeTeams värdegrund.
Tjänsten är ett vikariat t.o.m. 28 februari 2027 med goda chanser till förlängning.
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag och omfattningen är 100%.
Team Leader-ansvar
Som Team Leader verkar du för att effektivt planera driften för koordinatorer, servicetekniker och jourverksamhet. Du samordnar och driver förbättringsarbete tillsammans med arbetsledare på avdelningarna.
För att lyckas i rollen har du följande egenskaper
I denna roll ser vi att du har förmåga att plocka upp detaljer likväl som du har ett tydligt helhetsperspektiv. Du är lyhörd, noggrann, strukturerad, tydlig och van vid att prioritera och delegera.
Du har daglig kontakt med kunder och kollegor vilket ställer höga krav på ett trevligt och professionellt bemötande. Vi tror även att du har ett stort tekniskt intresse.
Vi söker dig som har
erfarenhet av liknande jobb
förmåga att ge hög service - "det där lilla extra" - till såväl kunder som kollegor. Service i särklass är nämligen kärnan i vår företagskultur.
god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
goda kunskaper i Office-paketet och införstådd i hur CRM-system fungerar
erfarenhet av ledarskap är meriterande.
Var?
Som koordinator med Team Leader-ansvar i kundtjänst har du en kombinerad roll som tillhör två avdelningar: Larmavdelningen Hisingen och Låsavdelningen Hisingen. Rollen innebär arbete på båda avdelningarna.
Båda kontoren ligger på Hisingen, Virvelvindsgatan respektive Södra Hildedalsgatan. Här får du sällskap av härliga kollegor i olika roller, koordinatorer, avdelningschefer och projektledare/projektörer, liksom tekniker.
Positiv stämning och en härlig laganda är vad som kännetecknar våra arbetsplatser. Vill du vara med och bidra? Då kommer du att trivas!
Passar vi ihop?
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Vi har formulerat det såhär:
SafeTeams medarbetarlöfte
Du får jobba i ett proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
När kan du börja?
Har vi fångat ditt intresse? Härligt! Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar den rätta.
Frågor?
Vill du veta mer om jobbet? Hör av dig till avdelningschef Sara Roos, sara.roos@safeteam.se
I den här rekryteringen har vi valt samarbetspartners och annonsvägar. Vi tackar därför vänligt men bestämt nej till vidare kontakter med rekryterings- och bemanningsföretag.
Eftersom vi är verksamma i säkerhetsbranschen görs en kontroll i Polisens belastningsregister samt en ekonomisk bakgrundskontroll inför anställning. Vidare behöver du vara flytande i svenska i tal och skrift.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556336-1681)
Virvelvindsgatan 24 (visa karta
417 14 GÖTEBORG Jobbnummer
9582998