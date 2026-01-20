Koordinator med inriktning mot brandskydd
2026-01-20
Serviceförvaltningen är Falu kommuns leverantör av interna service- och kringtjänster enligt ett FM-koncept. Uppdraget är att stödja kommunens olika verksamheter genom att tillhandahålla fräscha, ändamålsenliga och funktionella lokaler, smakliga och näringsriktiga måltider, fordon m.fl. kringtjänster. Serviceförvaltningen fastighet består idag av förvaltning, drift och projekt.

Dina arbetsuppgifter
I den här rollen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av att:
• Göra brandskyddsdokumentationer, skapa/justera utrymningsplaner
• Samordna det övergripande brandskyddsarbetet i fastigheter som förvaltas av Serviceförvaltningen.
• Vara rådgivande inom det byggnadstekniska i brandskyddsfrågor gentemot förvaltning, drift och projekt.
• Delta och stödja förvaltningen i tillsyner och förelägganden på fastigheter.
• Samarbeta med Räddningstjänsten Dala Mitt i SBA- och BBR-frågor.
• Övervaka våra avtal mot upphandlade entreprenörer inom SBA (släckavtal etc)
• Avropa service mot våra upphandlade avtal
• Vara samordnare för SBA-gruppen och sakkunnig för SBA på Fastighet och Drift
Rollen är placerad under driftavdelningen som arbetar med drift och underhåll i kommunens fastigheter. Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Utbildning och relevant teknisk erfarenhet inom SBA eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Kunskap om BBR, LSO
• Mycket goda kunskaper inom SBA
• Övrig kunskap om lagstiftning inom områdetDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid att du är pedagogisk och har förmåga att förmedla information på ett tydligt och lättillgängligt sätt. Du arbetar strukturerat och ordningsamt, med god förmåga att planera, organisera och följa upp ditt arbete. Tjänsten innebär till stor del självständigt arbete, vilket ställer krav på god disciplin och ett eget ansvarstagande. Samtidigt är du samarbetsorienterad och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Meriterande kvalifikationer
• Utbildad brandskyddskoordinator
• Erfarenhet från att leda arbetsgrupper
• Erfarenhet att arbeta gentemot räddningstjänst, konsulter
• Erfarenhet att arbeta i projekt
• Erfarenhet inom offentlig förvaltning
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
