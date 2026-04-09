Koordinator kontor och reception till konsultuppdrag
2026-04-09
För vår kunds räkning söker vi just nu en koordinator inom kontor och reception till Göteborg. Uppdraget är på heltid och förväntas starta maj 2026 och pågå till och med feb 2027.
Om uppdraget
Som koordinator blir du en viktig del av ett engagerat och professionellt team som tillsammans skapar en smidig, välfungerande och välkomnande arbetsplats. Rollen är central för att den dagliga verksamheten ska flyta på - från första intrycket i receptionen till fungerande möten och intern service.
Du arbetar nära kollegor inom service och administration och bidrar till en arbetsmiljö där struktur, samarbete och servicekänsla står i fokus. Här värdesätts laganda och viljan att hjälpa varandra - att dela ansvar och bidra till helheten är en naturlig del av arbetet.
Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter inom kontorsservice och reception, med schemalagd arbetstid under kontorstid på vardagar.
Arbetsuppgifter
I rollen som koordinator kommer du bland annat att:
Ansvara för bemanning av reception och växel
Ta emot besökare och skapa ett professionellt och välkomnande första intryck
Hantera post, leveranser och intern distribution
Stötta vid möten och konferenser (förberedelser, service och praktiska detaljer)
Ansvara för beställningar och inköp av kontorsmaterial och övriga behov
Hantera enklare administrativa ärenden och intern service
Säkerställa att kontorsmiljön är trivsam, representativ och fungerande
Fånga upp och agera på behov i verksamheten, både proaktivt och vid behov
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt och rutiner
Övrigt: Start: maj 2026 Slut: feb 2027 Omfattning: heltid 100% Placering: Göteborg Bakgrundskontroll: Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig
Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Minst treårig gymnasieutbildning
Du har erfarenhet av en roll där du dagligen mött många människor och hanterat flera parallella serviceärenden
Erfarenhet av koordinator för kontor, reception, växel
Erfarenhet av att koordinerat möten och sociala aktiviteter, till exempel frukostar, säsongs- eller temaevent samt större möten.
Erfarenhet av att hantera fakturor
God förmåga att skapa struktur, prioritera och hantera flera parallella arbetsuppgifter
Mycket god kommunikativ förmåga och ett varmt, professionellt bemötande
God IT-vana och trygghet i digitala verktyg (till exempel Office-paketet, Teams och bokningssystem) samt gärna erfarenhet av att använda AI-stöd för att effektivisera arbetsflöden
Flytande svenska i tal och skrift
B-körkort
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Angela Hanna Kassab på 072-710 82 00
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden.
