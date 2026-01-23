Koordinator inom relocation och immigration - konsultuppdrag
2026-01-23
Vi söker nu en Relocation- och immigrationskoordinator för ett konsultuppdrag hos ett internationellt bolag. Uppdraget innebär att stötta ett Immigration & Relocation-team i ett pågående förändringsarbete och säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade processer för internationella medarbetare.
Uppdragslängd: 7 månader med möjlighet till förlängning
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Plats - Södertälje
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att:
• Initiera immigration- och relocationtjänster via externa plattformar för internationella lokalanställningar och permanenta relocationärenden
• Initiera immigrationsärenden via extern leverantör
• Stötta övergång av ärenden från befintliga leverantörer till ny samarbetspartner
• Säkerställa korrekt och uppdaterad information i olika system och processer
• Delta i onboarding av ny leverantör samt samverka med HR i kommunikations- och informationsinsatser
• Hantera inkommande ärenden via inkorg och ärendehanteringssystem samt besvara frågor från HR, chefer och relokerande medarbetare
• Uppdatera interna kunskaps- och HR-sidor
• Delta i projektarbete, exempelvis framtagning av processbeskrivningar, utbildningsmaterial och uppdatering av policys
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt intresse för People & Culture och som trivs i en koordinerande roll med många kontaktytor. Du är strukturerad, kommunikativ och van vid att arbeta parallellt med flera arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet från immigration- och/eller relocationarbete (meriterande men inget krav)
• God systemvana och erfarenhet av MS Office, gärna även affärssystem och ärendehanteringssystem
• Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska
• Förmåga att arbeta självständigt och driva arbetsuppgifter framåt
• Kandidatexamen eller högre, exempelvis inom företagsekonomi, HR eller motsvarande
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
